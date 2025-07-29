Слив телефонных разговоров или наследие ЮНЕСКО: что стало причиной войны Таиланда и Камбоджи

Таиланд и Камбоджу связывает не только долгая история войн, когда влияние переходило от одного государства к другому, но и общее историческое наследие в виде старинных храмов, на которое обе страны претендуют уже сотни лет. И Бангкок, и Пномпень уверены, что при демаркации границ Францией в начале ХХ века линию на карте провели неправильно. И теперь нужно поставить точку в конфликте. Может, не в 2025 году, но когда-то — обязательно.

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Три дня, с 24 по 28 июля Камбоджа и Таиланд обменивались ударами, погибли мирные жители и военные, Юго-Восточная Азия напряглась в ожидании новой большой войны. После заявления президента США Дональда Трампа, которому не дают покоя лавры миротворца и который пригрозил не заключать новое торговое соглашение с участниками конфликта, оба государства согласились на немедленное и безоговорочное прекращение огня, вступающее в силу с полуночи 28 июля 2025 года. Но небольшой экскурс в историю позволяет предположить, что если мир и наступит, то шаткий. Фокус разбирался, почему враждуют Таиланд и Камбоджа.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей был коротким, но кровопролитным

Между двумя странами проходит граница длиной 817 км, на ее "правильную разметку" претендуют обе стороны. Серьезные перестрелки случались и раньше: например, в 2008 и 2011 годах.

Предыдущие конфликты удалось сравнительно быстро остановить. Но в июле 2025 года Таиланд и Камбоджа вновь обменялись ударами, в итоге погибли около 40 человек и около 130 — ранены. Беженцами из приграничных зон стали около 300 тысяч мирных жителей.

Тайская заправка горит после атаки Камбоджи

Причин эскалации несколько, и в этом конфликте есть историческая подоплека… Хотя — а где ее нет.

Храмы, имперское наследие и небрежность французов

Ровно на границе Таиланда и Камбоджи расположен включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО храмовый комплекс Преах Вихеа (в Таиланде его называют Пхра Вихарн), окруженный группой других небольших храмов — например, Прасат Та Моан Тхом. Время постройки уходит в IX в. — во времена расцвета Кхмерской империи, которая включала в себя земли не только современной Камбоджи, но и Таиланда, Лаоса, Южного Вьетнама…

Посвященный богу Шиве храм Преах Вихеа основан в 893 году Фото: Getty Images Посвященный богу Шиве храм Преах Вихеа основан в 893 году Фото: Getty Images

Кхмеры — так называется народ, который живет в Камбодже — коренные жители полуострова Индокитай, автохтоны. Это их прямые предки построили великолепный храмовый комплекс Ангкор-Ват, их короли правили огромной империей, куда входил и нынешний Таиланд (тогда называвшийся Сиамом). Но, несмотря на свое кхмерское происхождение, храм Преах Вихеа не всегда находился под контролем Камбоджи.

Туристы в храме Преах Вихеа Фото: Соцсети

Упадок империи кхмеров начался в XV веке, когда бунтующая окраина (Сиам) оказалась сильнее ослабевшего сердечника. И Ангкор-Ват, и Байон, и Та Прохм (прекрасные храмы, полюбоваться которыми стремятся миллионы туристов) оказались на землях Сиама. Сокровища, библиотеки, даже танцовщицы кхмерских королей были вывезены в Сиам, а самим кхмерам пришлось переместиться вниз по карте, на юг — и там начать жизнь с нового листа. Такое положение дел сохранялось до середины XIX века, когда король Нородом I в 1863 году перешел под французский протекторат — в основном для того, чтобы избежать сиамского господства. Четыре года спустя король Сиама отказался от своих претензий на сюзеренитет над Камбоджей в обмен на крупные территориальные уступки в северных и западных частях кхмерского королевства, включая и территорию вокруг храма Преах Вихеа.

В 1907 году, по итогам франко-тайской войны Камбоджа вернула себе часть захваченных Таиландом земель Фото: Getty Images

В 1904 году обе стороны подписали договор о границе, согласно которому северная граница около Преах Вихеа должна была пройти по линии водораздела горного комплекса Дангрек. Этот принцип поместил бы большую часть храма на сиамскую землю, но напрямую в договоре такой вывод не был зафиксирован. Вместо этого он предусматривал, что точная демаркация будет согласована специальной комиссией. В 1907 году французские официальные лица провели топографическую съемку и подготовили карту, показывающую границу, которая отклонялась от линии водораздела и помещала весь храм Преах Вихеа на сторону Камбоджи. В Сиаме такую демаркацию не одобрили, но и активно не возражали — до Второй Мировой войны, когда в 1941 году Таиланд захватил храм в рамках военного союза с Японией (которая еще и оккупировала Камбоджу). Французы вернули святыню Камбодже, но в 1954 году Таиланд вновь захватил храм, Камбоджа подала иск в Международный суд ООН и дипломатические отношения между странами были разорваны, а война за храм из метафоры почти стала реальностью.

В итоге Международный суд ООН подтвердил, что Таиланд почти полвека молча соглашался с французской демаркацией границы, и в 1962 году девятью голосами против трех вынес решение в пользу Камбоджи.

Но… практически сразу история Камбоджи вошла в кровавый клинч: американские бомбардировки, военный переворот 1970 года, массовые восстания, в результате которых к власти пришли красные кхмеры… А дальше — диктатура Пол Пота, вьетнамское вторжение, ввод миротворцев, гражданская война… Стране точно было не до храмов. Для посещения храм Преах Вихеа, как и другие достопримечательности, открыли только в конце 1990-х, а уже в 2008 Камбоджа попыталась зарегистрировать Преах Вихеа в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соседи возражали — на том основании, что в заявке упоминалась земля вокруг храма, принадлежащая Таиланду. Конфликт разгорелся по новой и продолжается до сих пор.

Трехдневная война Таиланда и Камбоджи разгорелась из-за храма Преах Вихеа Фото: Getty Images

Конфликт вокруг храма Преах Вихеа: закрытые границы, дефицит молочки и политический скандал

Предвестниками нового обострения стали события 13 февраля 2025 года, когда камбоджийские солдаты сопровождали 25 мирных жителей к храму Прасат Та Моан Тхом, где они исполнили камбоджийский гимн. В Таиланде заявили, что пение гимна нарушает взаимные соглашения о туристических протоколах. Последовала дипломатическая суета, включавшая обмен нотами протеста.

В мае 2025 пролилась первая кровь: тайские пограничники обстреляли камбоджийский патруль, один солдат был убит. Через несколько недель переговоров, которые не дали результата, Камбоджа отказалась от импорта топлива, интернета и электричества из Таиланда. Тогда же были закрыты наземные границы: исключение сделали для студентов и пациентов медучреждений. Прекратился импорт в Камбоджу тайских продуктов — это вызвало заметные изменения на рынке. Так, нишу, из которой исчезли тайские молокопродукты, оперативно захватил Вьетнам.

Параллельно в Таиланде случился грандиозный политический скандал: премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават, представительница богатейшей и самой влиятельной семьи страны, провела телефонный разговор с экс-премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, который опубликовал запись их разговора. Госпожа Чинават называла Хун Сена "дядей" (он давний друг ее отца, бывшего премьер-министра Таксина Чинавата) и обещала "организовать" для него "все, что он хочет". Считая разговор приватным, она позволила себе несколько колких выражений в адрес тайских военных, заявив, что они "только пытаются быть крутыми". Запись телефонного разговора была обнародована, Пхэтхонгтхан Чинават (временно) отправили в отставку — как и надежду погасить конфликт. Причем в сливе записи обвинили… самого Хун Сена.

Пхэтхонгтхан Чинават со своим отцом Таксином Чинаватом Фото: Thai News Agency

Политические комментаторы теряются в догадках, почему Хун Сен, которого называют "азиатским Макиавелли" (он правил Камбоджей 38 лет — рекордный срок, и только пару лет назад передал власть в руки своего сына Хун Манета) фактически предал семью своего давнего друга, обнародовав запись разговора: бывший премьер Таиланда Таксин Чинават, который находится в остром конфликте с королем Таиланда, осужден на 15 лет за "оскорбление Его Величества".

Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен — один из самых влиятельных политиков Юго-Восточной Азии Фото: Getty Images

Нынешний премьер-министр Камбоджи Хун Манет (сын Хун Сена) Фото: Скриншот

Не исключено, что Хун Сен решил с помощью такого политического маневра расстаться с союзником в лице Таксина, потерявшего большую часть своего влияния в Таиланде, и одновременно укрепить позиции в глазах собственного народа — как бессменный лидер нации (перешедший на менее публичную, но значимую должность главы королевского совета) и патриот, глава правящей Народной партии. В Камбодже, впрочем, распространено мнение, что конфликт не менее выгоден Таиланду: обострение на границе отвлекает внимание от политического кризиса в стране и попыток передела власти.

Так или иначе, закрытыми границами не обошлись: Камбоджа и Таиланд взаимно отозвали послов. А еще через несколько дней от слов перешли к боевым действиям.

300 тысяч беженцев и храмы под обстрелом: из-за чего воюют Таиланд и Камбоджа Фото: Фокус

Трехдневная война: как начались обстрелы на границе Таиланда и Камбоджи

В конце июля снова ЧП на границе: несколько тайских солдат, совершая обход, подорвались на мине. Камбоджа утверждает, что это — "эхо" военных лет, Таиланд настаивает, что границу минировали намеренно и недавно.

Далее — перестрелка у храма Та Моан Тхом, причем обе стороны обвиняют в провокациях противника. Еще через день — Таиланд поднимает в воздух группу истребителей F-16, Камбоджа, которая чувствует себя уверенней "на земле", обстреливает Таиланд из артиллерийских орудий.

Около 300 тысяч человек по обе стороны границы вынуждены были эвакуироваться. Беженцев разместили в палаточных городках или просто в храмах Около 300 тысяч человек по обе стороны границы вынуждены были эвакуироваться. Беженцев разместили в палаточных городках или просто в храмах Около 300 тысяч человек по обе стороны границы вынуждены были эвакуироваться. Беженцев разместили в палаточных городках или просто в храмах

Конфликт Таиланда и Камбоджи: чья армия сильнее

Армия Таиланда кажется куда более многочисленной и мощной, а также лучше обученной. Но армия Камбоджи очень хороша в ведении партизанской войны, а также тщательно укрепляет границу с Таиландом. Так что, случись конфликт большего масштаба — на память может прийти война США во Вьетнаме.

Армия Таиланда

Таиланд располагает крупной армией, численность личного состава которой превышает 360 тыс. человек. Вооруженные силы страны хорошо финансируются: в прошлом году оборонный бюджет составил 5,7 млрд долларов.

В распоряжении тайских военных около 400 боевых танков, более 1200 бронетранспортеров и около 2600 единиц артиллерийского вооружения. А также парк военных самолетов (F-16 в том числе), вертолетов и дронов.

Армия Камбоджи

По данным Международного института стратегических исследований, в прошлом году оборонный бюджет Камбоджи составил 1,3 млрд долларов, а численность действующего военного персонала составила не менее 124 300 человек. В их распоряжении более 200 боевых танков и около 480 артиллерийских орудий. Но не исключено, что армию Камбоджи — как своего друга и партнера — модернизирует Китай.

После десятилетий прошлых войн на территории Камбоджи остается до 6 миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов Фото: Getty Images

Таиланд и Камбоджа: что будет дальше

Уже накануне переговоров в июле 2025 года исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пумтам Вечаячай заявил: "Мы не уверены в Камбодже, их действия до сих пор отражают неискренность в решении проблемы. Камбоджа нарушила международное право, но все хотят мира".

В Камбодже заявили, что это Таиланд подвергает риску жизни невинных людей и призвали международное сообщество осудить агрессию — в том числе, использование ОВ против солдат и мирного населения. Утром 28 июля в новостях Камбоджи утверждали, что "сиамские воры" сбросили бомбы MK-82 и кассетные бомбы на спорный храм Преах Вихеа и предупредили, что "любое государство, или человек, разрушившие священный храм, неизбежно понесут наказание". Масштаб разрушений, причиненных в ходе "трехдневной войны" 2025 еще предстоит уточнить, но в 2011 году тайские снаряды храм Преах Вихеа зацепили.

В Камбодже утверждают, что Таиланд сбросил бомбы на храм Преах Вихеа Фото: Соцсети В Камбодже утверждают, что Таиланд сбросил бомбы на храм Преах Вихеа Фото: Соцсети

Дональд Трамп — миротворец

Президент США в конфликте Камбоджи и Таиланда продемонстрировал, что и вправду знает, на какие кнопки нажимать. В данном случае Дональд Трамп просто пригрозил остановкой торговли с обоими участниками конфликта. И это сработало: Таиланд, который отказывался от любых посредников, согласился на переговоры под медиаторством Трампа — и премьеры Камбоджи и Таиланда встретились в Малайзии. Миллионы людей вздохнули с облегчением: обе стороны согласились на прекращение огня.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пумтам Вечаячай пожимают руки после переговоров о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, которые прошли в Малайзии 28 июля Фото: Getty Images Дональд Трамп выступил миротворцем в конфликте между Таиландом и Камбоджей Фото: Getty Images

Но территориальный спор не решен, храмы никуда не делись, как скандалы вокруг их принадлежности.

Кто закрепит за собой победу на данном этапе — тяжело предугадать, учитывая, что Камбоджу с Китаем связывает долгое сотрудничество и "непоколебимая дружба", а Таиланд тесно сотрудничает с США, по сути, являясь американским прокси в регионе ЮВА. Китай, впрочем, рассматривает Юго-Восточную Азию как важнейшую часть того, что он называет "дипломатией добрососедства". И война Камбоджи с Таиландом ему крайне невыгодна: достаточно того, что вооруженный конфликт бушует в Мьянме, с которой Китай тоже пытался выгодно "дружить", но в итоге получил партизанскую войну и потерянные инвестиции.