Без думки про мир: РФ продовжує нарощувати виробництво зброї, — ЦПД

Незважаючи на активні зусилля США та Європи покласти край війні в Україні, Росія, схоже, не планує зупинятися.

Підприємства військово-промислового комплексу РФ продовжують нарощувати виробництво танків, дронів, вертольотів, ракет, констатує керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, все це відбувається всупереч реальним економічним проблемам і є демонстрацією того, що російський президент Володимир Путін намагається компенсувати своїм елітам, які заробляють на ВПК, втрати в інших секторах заробітків через санкції оборонним замовленням

"Але також такі дії свідчать про незмінність курсу режиму Путіна щодо продовження війни, як основи існування цього режиму і нинішньої Росії", — зазначає автор.

Тому, впевнений він, без зміни цього бачення неможливо убезпечити Європу від війни.

"Необхідно змінити режим і світогляд Росії", — вважає Коваленко.

Раніше видання The Economist повідомляло, що найбільші військові заводи РФ працюють практично в цілодобовому режимі, демонструючи небачені масштаби виробництва зброї і техніки для фронту.

Тим часом у Придністров'ї активізуються російські сили: резервістів закликають до служби, зі сховищ виводять озброєння, а також відкривають центри підготовки та виробництва безпілотників. Джерела Головного управління розвідки України (ГУР) повідомили "Суспільному", що ці дії збільшують ризик проникнення російських диверсійних груп в Одеську область.

Сьогодні стало відомо, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я, про яке раніше говорив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Москва вважає ідею перемир'я "підміною виходу на угоду", яка стане тимчасовим, а не остаточним рішенням, заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

