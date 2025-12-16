Без мысли о мире: РФ продолжает наращивать производство оружия, – ЦПД
Несмотря на активные усилия США и Европы положить конец войне в Украине, Россия, похоже, не планирует останавливаться.
Предприятия военно-промышленного комплекса РФ продолжают наращивать производство танков, дронов, вертолетов, ракет, констатирует руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, все это происходит вопреки реальным экономическим проблемам и является демонстрацией того, что российский президент Владимир Путин пытается компенсировать своим элитам, зарабатывающим на ВПК, потери в других секторах заработков из-за санкций оборонным заказом
"Но также такие действия свидетельствуют о неизменяемости курса режима Путина по продолжению войны, как основы существования этого режима и нынешней России", – отмечает автор.
Поэтому, уверен он, без изменения этого видения невозможно обезопасить Европу от войны.
"Необходимо изменить режим и мировоззрение России", – считает Коваленко.
Ранее издание The Economist сообщало, что крупнейшие военные заводы РФ работают практически в круглосуточном режиме, демонстриуя невиданные масштабы производства оружия и техники для фронта..
Тем временем в Приднестровье активизируются российские силы: резервистов призывают к службе, из хранилищ выводят вооружение, а также открывают центры подготовки и производства беспилотников. Источники Главного управления разведки Украины (ГУР) сообщили "Суспільному", что эти действия увеличивают риск проникновения российских диверсионных групп в Одесскую область.
Сегодня стало известно, что Россия не согласилась на рождественского перемирия, о котором ранее говорил канцлер Германии Фридрих Мерц. Москва считает идею перемирия "подменой выхода на соглашение", которое станет временным, а не окончательным решением, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
