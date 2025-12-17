Усе через РФ: Польща почне виробництво протипіхотних мін уперше з часів Холодної війни

Польща ухвалила рішення вперше з часів холодної війни почати виробництво протипіхотних мін і планує розмістити їх уздовж свого східного кордону.

Не виключено, що міни також продаватимуть Україні, повідомив агентству Reuters заступник міністра оборони Польщі.

Слідом за ширшим регіональним зрушенням, унаслідок якого майже всі європейські країни, що межують із Росією (за винятком Норвегії), оголосили про плани вийти з глобального договору про заборону такої зброї, Польща хоче використати протипіхотні міни для зміцнення своїх кордонів із Білоруссю та Росією.

"Нас цікавлять великі партії продукції в найкоротші терміни", — заявив заступник міністра оборони Павло Залевський.

За його словами, ці шахти стануть частиною "Східного щита" — оборонної програми, спрямованої на зміцнення кордонів Польщі з Білоруссю і російським анклавом Калінінградом.

Польща почала процес виходу з Оттавської конвенції в серпні і раніше заявляла, що за необхідності може почати виробництво протипіхотних мін, але формального рішення ухвалено не було. Коментарі Залевського є першим підтвердженням з Варшави того, що країна має намір здійснити цей крок.

Згідно з даними організації Landmine and Cluster Munitions Monitor, 1995 року Польща заявила ООН, що припинила виробництво протипіхотних мін у середині 1980-х років, а експорт такої зброї припинився.

Державна компанія Belma, яка вже постачає польській армії кілька інших типів мін, заявила, що Польщу оснастять мільйонами мін у рамках програми "Східний щит" для забезпечення безпеки свого 800-кілометрового східного кордону.

Він додав, що, хоча міністерство оборони ще не розмістило замовлення, компанія зможе виготовити до 1,2 мільйона мін усіх типів, включно з протипіхотними мінами, наступного року. Наразі Belma виробляє близько 100 000 мін на рік.

Надлишки продукції можуть поставлятися союзникам.

Міністр заявив, що поставки мін в Україну залежатимуть від виробничих потужностей.

"Наша відправна точка — це наші власні потреби. Але для нас Україна — безумовно, пріоритет, тому що європейська і польська лінія безпеки проходить по російсько-українському фронту", — сказав Залевський.

При цьому інші країни НАТО, які межують із РФ, включно з країнами Балтії, вже висловили зацікавленість у купівлі протипіхотних мін.

Раніше цього року Литва і Фінляндія заявили, що почнуть виробництво протипіхотних мін у 2026 році. Латвія та Естонія також виходять з договору, але поки що не оголосили про плани щодо виробництва, хоча офіційні особи в Ризі заявили, що за необхідності можуть швидко запустити виробництво, і Естонія розглядає це як варіант на майбутнє.

Україна також оголосила про вихід з Оттавської конвенції 1997 року, щоб краще захищатися від Росії, яка не є стороною договору. До числа інших великих держав, які не підписали договір, належать Сполучені Штати і Китай.

