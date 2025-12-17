Все из-за РФ: Польша начнет производство противопехотных мин впервые со времен Холодной войны

Польша приняла решение впервые со времен холодной войны начать производство противопехотных мин и планирует разместить их вдоль своей восточной границы.

Не исключено, что мины также будут продавать Украине, сообщил агентству Reuters заместитель министра обороны Польши.

Вслед за более широким региональным сдвигом, в результате которого почти все европейские страны, граничащие с Россией (за исключением Норвегии), объявили о планах выйти из глобального договора о запрете такого оружия, Польша хочет использовать противопехотные мины для укрепления своих границ с Беларусью и Россией.

"Нас интересуют крупные партии продукции в кратчайшие сроки", — заявил заместитель министра обороны Павел Залевский.

По его словам, эти шахты станут частью "Восточного щита" — оборонительной программы, направленной на укрепление границ Польши с Беларусью и российским анклавом Калининградом.

Противопехотные мины в армии НАТО Фото: UK Army

Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе и ранее заявляла, что при необходимости может начать производство противопехотных мин, но формального решения принято не было. Комментарии Залевского являются первым подтверждением из Варшавы того, что страна намерена осуществить этот шаг.

Согласно данным организации Landmine and Cluster Munitions Monitor, в 1995 году Польша заявила ООН, что прекратила производство противопехотных мин в середине 1980-х годов, а экспорт такого оружия прекратился.

Государственная компания Belma, которая уже поставляет польской армии несколько других типов мин, заявила, что Польша будет оснащена миллионами мин в рамках программы "Восточный щит" для обеспечения безопасности своей 800-километровой восточной границы.

Он добавил, что, хотя министерство обороны еще не разместило заказ, компания сможет произвести до 1,2 миллиона мин всех типов, включая противопехотные мины, в следующем году. В настоящее время Belma производит около 100 000 мин в год.

Излишки продукции могут поставляться союзникам.

Министр заявил, что поставки мин в Украину будут зависеть от производственных мощностей.

"Наша отправная точка — это наши собственные потребности. Но для нас Украина — безусловно, приоритет, потому что европейская и польская линия безопасности проходит по российско-украинскому фронту", — сказал Залевский.

Как выглядит система обороны "Восточный щит" Польши Фото: Ministry of Defense of Poland

При этом другие страны НАТО, которые граничат с РФ, включая страны Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин.

Ранее в этом году Литва и Финляндия заявили, что начнут производство противопехотных минв 2026 году. Латвия и Эстония также выходят из договора, но пока не объявили о планах по производству, хотя официальные лица в Риге заявили, что при необходимости могут быстро запустить производство, и Эстония рассматривает это как вариант на будущее.

Украина также объявила о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, чтобы лучше защищаться от России, которая не является стороной договора. К числу других крупных держав, не подписавших договор, относятся Соединенные Штаты и Китай.

