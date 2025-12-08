Туск обратился к Вашингтону: его пост стал самым популярным в мире за сутки

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к "американским друзьям" относительно отношений с Европой и стратегии безопасности. Аналитики обратили внимание, что его публикация обогнала в просмотрах даже посты миллиардера и владелец соцсети X Илона Маска.

"Дорогие американские друзья, Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги", — написал Туск в X 6 декабря.

Он отметил, что так было по крайней мере последние 80 лет.

"Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось", — подчеркнул польский премьер.

На момент публикации материала пост набрал уже 36,8 миллиона просмотров. Количество реакций при этом значительно меньше, в частности понравились его только 65 тысяч пользователей.

7 декабря европейский аналитический коллектив Res Futura сообщил, что публикация Туска об отношениях Европы и США за последние 24 часа набрала больше всего просмотров в мире. Важно, что речь идет о сообщениях именно на социальные и политические темы.

Пост польского чиновника опередил публикации Маска и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

6 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в публичный спор с Маском, посоветовав ему отправиться на Марс, где нет цензуры на нацистские поздравления.