Туск звернувся до Вашингтона: його пост став найпопулярнішим у світі за добу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до "американських друзів" щодо відносин з Європою та стратегії безпеки. Аналітики звернули увагу, що його публікація обігнала у переглядах навіть пости мільярдера і власник соцмережі X Ілона Маска.

"Дорогі американські друзі, Європа – ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І у нас є спільні вороги", — написав Туск у X 6 грудня.

Він зазначив, що так було принаймні останні 80 років.

"Ми маємо дотримуватися цього, це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо, звичайно, нічого не змінилося", — підкреслив польський прем'єр.

На момент публікації матеріалу пост набрав вже 36,8 мільйона переглядів. Кількість реакцій при цьому значна менша, зокрема вподобали його лише 65 тисяч користувачів.

7 грудня європейський аналітичний колектив Res Futura повідомив, що публікація Туска щодо відносин Європи і США за останні 24 години набрав найбільше переглядів у світі. Важливо, що йдеться про дописи саме на соціальні та політичні теми.

Пост польського чиновника випередив публікації Маска та угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

6 грудня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вступив у публічну суперечку з Маском, порадивши йому відправитись на Марс, де немає цензури на нацистські привітання.