8 загиблих і 27 поранених: наслідки російського удару балістикою по Одеській області (фото)

В Одеській області внаслідок російського ракетного удару по об'єкту портової інфраструктури кількість загиблих зросла до восьми осіб, ще 27 дістали поранення. Рятувальники опублікували кадри наслідків удару російських збройних сил.

Державна служба з надзвичайних ситуацій 20 грудня повідомила, що частина постраждалих під час атаки росіян перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі ракетного удару.

"На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також були пошкоджені легкові автомобілі. Усі пожежі оперативно ліквідовано", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Автобус із пасажирами в Одеській області Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Одеській області Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу ЗС РФ Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару ЗС РФ Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару ЗС РФ

Нагадаємо, увечері 19 грудня російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури Одеського району. Раніше в Одеській обласній військовій адміністрації повідомляли про сімох загиблих і 15 поранених, проте кількість жертв зростала в міру розбору завалів і уточнення інформації.

З початку грудня Збройні сили РФ практично щодня завдають ударів по Одеській області із застосуванням дронів, авіабомб і ракет. Основними цілями атак стали об'єкти енергетичної, портової та залізничної інфраструктури.

Після нічної атаки 13 грудня Арцизька громада залишилася без електропостачання. 17 грудня в Одеській області було введено режим надзвичайної ситуації державного рівня у зв'язку з масованими атаками на об'єкти енергетики.

Як повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, унаслідок нічного обстрілу 19 грудня без електроенергії залишилися 74,5 тисячі абонентів у регіоні, з них приблизно 65 тисяч — в Одесі.

Ситуація викликала хвилювання серед місцевих жителів. 18 грудня одесити перекрили автомобільний рух на одній із вулиць міста з вимогою відновити електропостачання. Люди стверджують, що їхні оселі знеструмлені вже тиждень.