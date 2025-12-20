8 загиблих і 27 поранених: наслідки російського удару балістикою по Одеській області (фото)
В Одеській області внаслідок російського ракетного удару по об'єкту портової інфраструктури кількість загиблих зросла до восьми осіб, ще 27 дістали поранення. Рятувальники опублікували кадри наслідків удару російських збройних сил.
Державна служба з надзвичайних ситуацій 20 грудня повідомила, що частина постраждалих під час атаки росіян перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі ракетного удару.
"На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також були пошкоджені легкові автомобілі. Усі пожежі оперативно ліквідовано", — йдеться в повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, увечері 19 грудня російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури Одеського району. Раніше в Одеській обласній військовій адміністрації повідомляли про сімох загиблих і 15 поранених, проте кількість жертв зростала в міру розбору завалів і уточнення інформації.
З початку грудня Збройні сили РФ практично щодня завдають ударів по Одеській області із застосуванням дронів, авіабомб і ракет. Основними цілями атак стали об'єкти енергетичної, портової та залізничної інфраструктури.
Після нічної атаки 13 грудня Арцизька громада залишилася без електропостачання. 17 грудня в Одеській області було введено режим надзвичайної ситуації державного рівня у зв'язку з масованими атаками на об'єкти енергетики.
Як повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, унаслідок нічного обстрілу 19 грудня без електроенергії залишилися 74,5 тисячі абонентів у регіоні, з них приблизно 65 тисяч — в Одесі.
Ситуація викликала хвилювання серед місцевих жителів. 18 грудня одесити перекрили автомобільний рух на одній із вулиць міста з вимогою відновити електропостачання. Люди стверджують, що їхні оселі знеструмлені вже тиждень.