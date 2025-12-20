8 погибших и 27 раненых: последствия российского удара баллистикой по Одесской области (фото)

В Одесской области в результате российского ракетного удара по объекту портовой инфраструктуры количество погибших возросло до восьми человек, еще 27 получили ранения. Спасатели опубликовали кадры последствий удара российских вооруженных сил.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 20 декабря сообщила, что часть пострадавших во время атаки россиян находилась в автобусе, который оказался в эпицентре ракетного удара.

"На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также были повреждены легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы", — говорится в сообщении ГСЧС.

Автобус с пассажирами в Одесской области Последствия ракетного удара ВС РФ по Одесской области Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Фото: ГСЧС Спасатели ликвидируют последствия обстрела ВС РФ Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара ВС РФ Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара ВС РФ

Напомним, вечером 19 декабря российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. Ранее в Одесской областной военной администрации сообщали о семи погибших и 15 раненых, однако число жертв возросло по мере разбора завалов и уточнения информации.

С начала декабря Вооруженные силы РФ практически ежедневно наносят удары по Одесской области с применением дронов, авиабомб и ракет. Основными целями атак стали объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры.

После ночной атаки 13 декабря Арцизская громада осталась без электроснабжения. 17 декабря в Одесской области был введен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с массированными атаками на объекты энергетики.

Как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в результате ночного обстрела 19 декабря без электроэнергии остались 74,5 тысячи абонентов в регионе, из них около 65 тысяч — в Одессе.

Ситуация вызвала волнения среди местных жителей. 18 декабря одесситы перекрыли автомобильное движение на одной из улиц города с требованием восстановить электроснабжение. Люди утверждают, что их жилища обесточены уже неделю.