20 російських FPV-дронів за дві хвилини: десантники показали бої в Покровську (відео)

Бійці 25-ї Окремої повітряно-десантної Січеславської бригади показали рідкісні кадри бойових дій у Покровську. На відео зафіксовано атаку російських операторів БПЛА — буквально за 2 хвилини противник застосував близько 20 ударних дронів.

Для атак противник активно використовує весь доступний арсенал, зокрема тактику масованого застосування FPV-дронів по одній цілі, намагаючись буквально "випалити" позиції Сил оборони. Про це 21 грудня повідомила пресслужба бригади, опублікувавши відповідне відео.

Під час однієї з таких атак військовослужбовці 25-ї Січеславської бригади 7 корпусу Штурмових військ ДШВ опинилися під щільним ударом ворожих безпілотників, пересуваючись у приватному секторі міста.

За даними військових, усього за дві хвилини противник запустив по українських десантниках майже 20 ударних FPV-дронів. Атака відбувалася з мінімальними інтервалами — у середньому один дрон кожні три секунди, що свідчить про спробу противника позбавити українських захисників можливості маневру.

"Попри інтенсивність атаки, особовий склад січеславських десантників втрат не зазнав. Після завершення обстрілу наша група продовжила виконання бойового завдання", — йдеться в повідомленні.

Ситуація в Покровську: противник загруз у міських боях

Незважаючи на концентрацію значних сил, російські війська загрузли в боях за Покровськ і не можуть домогтися оперативного прориву. Сили оборони України утримують рубежі та зривають спроби противника прорватися в місто масованими атаками.

Важливо

Про це в інтерв'ю NV повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук, який координує оборону Покровська і Мирнограда.

За його словами, в районі Покровської агломерації Росія зосередила близько 150 тисяч військовослужбовців, однак чисельна перевага не принесла противнику вирішального результату. У самому Покровську російські підрозділи фактично застрягли у виснажливих міських боях, зазнаючи втрат і стикаючись з активним опором українських підрозділів.

"Триває активна фаза за контроль над Покровськом і Мирноградом", — зазначив офіцер.

Раніше повідомлялося, що за інформацією аналітиків ISW, ЗС РФ можуть захопити Покровськ до кінця року. Однак втрата міста не спричинить миттєвого руйнування української оборони на Донеччині, хоча здатна суттєво вплинути на загальну конфігурацію сил на фронті.