20 российских FPV-дронов за две минуты: десантники показали бои в Покровске (видео)

Бойцы 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали редкие кадры боевых действий в Покровске. На видео зафиксирована атака российских операторов БПЛА — буквально за 2 минуты противник применил около 20 ударных дронов.

Для атак противник активно использует весь доступный арсенал, в том числе тактику массированного применения FPV-дронов по одной цели, пытаясь буквально "выжечь" позиции Сил обороны. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба бригады, опубликовав соответствующее видео.

Во время одной из таких атак военнослужащие 25-й Сичеславской бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ оказались под плотным ударом вражеских беспилотников, передвигаясь в частном секторе города.

По данным военных, всего за две минуты противник запустил по украинским десантникам почти 20 ударных FPV-дронов. Атака происходила с минимальными интервалами — в среднем один дрон каждые три секунды, что свидетельствует о попытке противника лишить украинских защитников возможности маневра.

"Несмотря на интенсивность атаки, личный состав сичеславских десантников потерь не понес. После завершения обстрела наша группа продолжила выполнение боевого задания", — говорится в сообщении.

Ситуация в Покровске: противник увяз в городских боях

Несмотря на концентрацию значительных сил, российские войска увязли в боях за Покровск и не могут добиться оперативного прорыва. Силы обороны Украины удерживают рубежи и срывают попытки противника прорваться в город массированными атаками.

"Банзай-атаки" вместо тактики: как российская армия пытается скрывать провалы в Покровске

Об этом в интервью NV сообщил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук, который координирует оборону Покровска и Мирнограда.

По его словам, в районе Покровской агломерации Россия сосредоточила около 150 тысяч военнослужащих, однако численное преимущество не принесло противнику решающего результата. В самом Покровске российские подразделения фактически застряли в изматывающих городских боях, неся потери и сталкиваясь с активным сопротивлением украинских подразделений.

"Продолжается активная фаза за контроль над Покровском и Мирноградом", — отметил офицер.

Ранее сообщалось, что по информации аналитиков ISW, ВС РФ могут захватить Покровск до конца года. Однако потеря города не повлечет мгновенного разрушения украинской обороны в Донецкой области, хотя способна существенно повлиять на общую конфигурацию сил на фронте.