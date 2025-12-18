ВС РФ могут захватить Покровск до конца года: в ISW раскрыли тактику врага

Возможная потеря Покровска не повлечет мгновенного разрушения украинской обороны в Донецкой области, однако способна существенно повлиять на общую конфигурацию сил на фронте. Ключевая угроза заключается не в быстром прорыве войск РФ, а в высвобождении значительных российских резервов, которые могут быть переброшены на другие направления.

Как сообщили в интервью РБК-Украина исследовательницы по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед, даже в случае захвата Покровска российская армия вряд ли сможет сразу развернуть масштабное наступление в Донецкой области. Позиционный характер войны, плотная система украинских инженерных укреплений и сложные особенности местности значительно затрудняют любое продвижение на запад от города.

В то же время аналитики подчеркивают, что падение Покровска будет иметь другой, более ощутимый эффект — Россия сможет освободить существенные боевые ресурсы. Речь идет о подразделениях как минимум двух общевойсковых армий РФ, которые сейчас сосредоточены на этом направлении: 51-й общевойсковой армии (бывший 1-й армейский корпус так называемой "ДНР" Южного военного округа) и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Відео дня

Сейчас 2-я ЗВА ведет боевые действия внутри Покровско-Мирноградского "котла", тогда как 51-я ЗВА вынуждена распределять силы между попытками замкнуть этот "котел" с северного направления и расширением наступательных действий на север и северо-запад от Покровска — в сторону Доброполья. Именно затяжные бои за город, по оценке ISW, надолго сковали значительную часть российской группировки и существенно ограничили ее наступательный потенциал на смежных участках фронта.

После возможного захвата Покровска Россия получит возможность перебросить эти силы на другие операционно важные направления. Среди них аналитики называют район Гуляйполя, восток Запорожской области и Днепропетровскую область, где недавние тактические успехи РФ уже создают дополнительное давление на украинские оборонительные рубежи. Альтернативным вариантом может стать усиление атак на так называемый "фортификационный пояс" ВСУ.

Вместе с тем в ISW отмечают, что даже после взятия города российским войскам понадобится время для восстановления. Кампания за Покровск сопровождалась значительными потерями личного состава и техники, что ограничивает способность РФ оперативно развернуть новые масштабные наступательные операции.

Когда РФ исчерпает ресурс под Покровском и начнет готовить новую фазу войны

Оценивая перспективы до конца 2025 года, эксперты предполагают, что Россия может завершить длительную, почти 22-месячную кампанию по захвату Покровска и попытку окончательно закрыть Мирноградский "котел". В то же время остальное время Кремль, вероятно, использует для формирования предпосылок будущих позиционных боев за Константиновку и Гуляйполе уже в 2026 году, опираясь на текущие продвижения в Донецкой и Запорожской областях.

По данным ISW, активная фаза попыток замкнуть Покровско-Мирноградский "котел" пришлась на середину октября — начало ноября 2025 года. В этот период российская армия сосредоточила на этом участке значительные человеческие и материальные ресурсы, однако поставленной цели так и не достигла. Такая концентрация сил фактически лишила РФ возможности активно поддерживать наступательные действия на других направлениях, в частности вблизи Гуляйполя и Константиновки.

Аналитики также отмечают, что даже окончательный захват Покровска будет иметь ограниченное операционное значение. Еще до середины 2025 года российские удары лишили Украину возможности использовать город как полноценный логистический узел, поэтому его падение в конце года может стать для РФ скорее тактической пирровой победой.

Параллельно Россия пытается создавать условия для дальнейших действий в районе Константиновки — одного из ключевых элементов украинского "фортификационного пояса", простирающегося вдоль трассы Н-20 Константиновка-Славянск. В конце сентября 2025 года российские войска начали ограниченное проникновение в город, все чаще применяя тактику инфильтрации — обхода украинских опорных пунктов и накопления личного состава в тылу вместо лобовых атак, которые ранее неоднократно терпели провал.

Несмотря на отдельные локальные продвижения в восточных районах Константиновки, в ISW считают, что штурм одного из самых укрепленных городов "пояса" потребует от России значительно больших ресурсов. При условии сохранения международной поддержки Украины полный захват Донецкой области и всего "фортификационного пояса" выглядит маловероятным раньше 2027-2028 годов.

Похожий сценарий, по оценке аналитиков, может разворачиваться и вокруг Гуляйполя. Осенью 2025 года российские подразделения активизировали наступательные действия к юго-западу от Великомихайловки, а также к северу и северо-востоку от города. Захват Гуляйполя до конца года оценивается как маловероятный, однако РФ способна создать предпосылки для его частичного окружения и перехода к боям в пределах населенного пункта в 2026 году.

Ранее военнослужащий Станислав Бунятов "Осман" писал, что Россия не исчерпала резервы на Покровском направлении и они находятся в оперативной близости от города.

Также Фокус писал, что власти РФ во второй раз отчитались о "полной" оккупации Купянска на Харьковщине, а также заявили об освобождении Димитрова и Покровска.