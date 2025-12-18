ЗС РФ можуть захопити Покровськ до кінця року: у ISW розкрили тактику ворога

Можлива втрата Покровська не спричинить миттєвого руйнування української оборони на Донеччині, однак здатна істотно вплинути на загальну конфігурацію сил на фронті. Ключова загроза полягає не у швидкому прориві військ РФ, а у вивільненні значних російських резервів, які можуть бути перекинуті на інші напрямки.

Як повідомили в інтерв’ю РБК-Україна дослідниці з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед, навіть у разі захоплення Покровська російська армія навряд чи зможе одразу розгорнути масштабний наступ у Донецькій області. Позиційний характер війни, щільна система українських інженерних укріплень та складні особливості місцевості значно ускладнюють будь-яке просування на захід від міста.

Водночас аналітики підкреслюють, що падіння Покровська матиме інший, більш відчутний ефект — Росія зможе звільнити суттєві бойові ресурси. Йдеться про підрозділи щонайменше двох загальновійськових армій РФ, які нині зосереджені на цьому напрямку: 51-шу загальновійськову армію (колишній 1-й армійський корпус так званої "ДНР" Південного військового округу) та 2-гу загальновійськову армію Центрального військового округу.

Відео дня

Наразі 2-га ЗВА веде бойові дії всередині Покровсько-Мирноградського "котла", тоді як 51-ша ЗВА змушена розподіляти сили між спробами замкнути цей "котел" із північного напрямку та розширенням наступальних дій на північ і північний захід від Покровська — у бік Добропілля. Саме затяжні бої за місто, за оцінкою ISW, надовго скували значну частину російського угруповання та істотно обмежили його наступальний потенціал на суміжних ділянках фронту.

Після можливого захоплення Покровська Росія отримає можливість перекинути ці сили на інші операційно важливі напрямки. Серед них аналітики називають район Гуляйполя, схід Запорізької області та Дніпропетровщину, де нещодавні тактичні успіхи РФ уже створюють додатковий тиск на українські оборонні рубежі. Альтернативним варіантом може стати посилення атак на так званий "фортифікаційний пояс" ЗСУ.

Разом із тим в ISW наголошують, що навіть після взяття міста російським військам знадобиться час для відновлення. Кампанія за Покровськ супроводжувалася значними втратами особового складу та техніки, що обмежує здатність РФ оперативно розгорнути нові масштабні наступальні операції.

Коли РФ вичерпає ресурс під Покровськом і почне готувати нову фазу війни

Оцінюючи перспективи до кінця 2025 року, експертки припускають, що Росія може завершити тривалу, майже 22-місячну кампанію із захоплення Покровська та спробу остаточно закрити Мирноградський "котел". Водночас решту часу Кремль, імовірно, використає для формування передумов майбутніх позиційних боїв за Костянтинівку та Гуляйполе вже у 2026 році, спираючись на поточні просування в Донецькій і Запорізькій областях.

За даними ISW, активна фаза спроб замкнути Покровсько-Мирноградський "котел" припала на середину жовтня — початок листопада 2025 року. У цей період російська армія зосередила на цій ділянці значні людські та матеріальні ресурси, однак поставленої мети так і не досягла. Така концентрація сил фактично позбавила РФ можливості активно підтримувати наступальні дії на інших напрямках, зокрема поблизу Гуляйполя та Костянтинівки.

Аналітики також зазначають, що навіть остаточне захоплення Покровська матиме обмежене операційне значення. Ще до середини 2025 року російські удари позбавили Україну можливості використовувати місто як повноцінний логістичний вузол, тому його падіння наприкінці року може стати для РФ радше тактичною пірровою перемогою.

Паралельно Росія намагається створювати умови для подальших дій у районі Костянтинівки — одного з ключових елементів українського "фортифікаційного поясу", що простягається вздовж траси Н-20 Костянтинівка-Слов'янськ. Наприкінці вересня 2025 року російські війська розпочали обмежене проникнення в місто, дедалі частіше застосовуючи тактику інфільтрації — обходу українських опорних пунктів і накопичення особового складу в тилу замість лобових атак, які раніше неодноразово зазнавали провалу.

Попри окремі локальні просування в східних районах Костянтинівки, в ISW вважають, що штурм одного з найбільш укріплених міст "поясу" вимагатиме від Росії значно більших ресурсів. За умови збереження міжнародної підтримки України повне захоплення Донецької області та всього "фортифікаційного поясу" виглядає малоймовірним раніше 2027–2028 років.

Схожий сценарій, за оцінкою аналітиків, може розгортатися і навколо Гуляйполя. Восени 2025 року російські підрозділи активізували наступальні дії на південний захід від Великомихайлівки, а також на північ і північний схід від міста. Захоплення Гуляйполя до кінця року оцінюється як малоймовірне, однак РФ здатна створити передумови для його часткового оточення та переходу до боїв у межах населеного пункту у 2026 році.

Раніше військовослужбовець Станіслав Бунятов "Осман" писав, що Росія не вичерпала резерви на Покровському напрямку і вони перебувають в оперативній близькості від міста.

Також Фокус писав, що влада РФ вдруге відзвітувала про "повну" окупацію Куп’янська на Харківщині, а також заявила про звільнення Димитрова та Покровська.