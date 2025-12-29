Масштабні обшуки в ТЦК на Закарпатті: в СБУ назвали причину

Співробітники Служби безпеки продовжують слідчі дії не тільки у голови Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Савчука, а й по всій області. Обшуки проходять і в ТЦК, і за місцем проживання їхніх керівників.

Зокрема, обшуки відбуваються в Мукачеві, Сваляві, Воловці та інших районних підрозділах ТЦК, повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на людей, які, за його словами, особисто бачили правоохоронців у приміщеннях терцентрів комплектування або біля приватних будинків чиновників.

Він також пише про те, що правоохоронці обшукують і приватні будинки Савчука, а також у Миколи Мигалейка, Андрія Олещука, В'ячеслава Дворського та Ігоря Павлова

Глагола опублікував відео, де силовики виходять із будівлі міського ТЦК і СП в Ужгороді, проходячи повз невелику групу жінок із картонками в руках, які протестують біля воріт центру.

За словами журналіста, слідчі дії тривають, а більше подробиць щодо ситуації він обіцяв дати пізніше

Раніше повідомлялося, що в очільника Закарпатського ОТЦК і СП Андрія Савчука під час обшуків знайшли $100 000 готівкою, які не були задекларовані.

У СБУ обшуки офіційно ще не коментували, проте журналістам "Радіо Свобода" у пресслужбі відомства повідомили, що спільно з Нацполіцією 29 грудня справді проводять санкціоновані обшуки в керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону в рамках кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", — заявили у прес-службі.

Обшуки в керівника також поки що не коментують і в Закарпатському ОТЦК та СП.

