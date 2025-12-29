Масштабные обыски в ТЦК на Закарпатье: в СБУ назвали причину

Сотрудники Службы безопасности продолжают следственные действия не только у главы Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрея Савчука, но и по всей области. Обыски проходят и в ТЦК, и по месту жительства их руководителей.

В частности, обыски проходят в Мукачево, Сваляве, Воловце и других районных подразделениях ТЦК, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на людей, которые, по его словам, лично видели правоохранителей в помещениях терцентров комплектования или возле частных домов чиновников.

Он также пишет о том, что правоохранители обыскивают и частные дома Савчука, а также у Николая Мигалейко, Андрея Олещука, Вячеслава Дворського и Игоря Павлова

Глагола опубликовал видео, где силовики выходят из здания городского ТЦК и СП в Ужгороде, проходя мимо небольшой группы женщин с картонками в руках, которые протестуют у ворот центра.

Відео дня

По словам журналиста, следственные действия продолжаются, а больше подробностей по ситуации он обещал дать позже

Ранее сообщалось, что у главы Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука во время обысков нашли $100 000 наличными, которые не были задекларированы.

В СБУ обыски официально еще не комментировали, однако журналистам "Радио Свобода" в пресс-службе ведомства сообщили, что совместно с Нацполицией 29 декабря действительно проводят санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Меры проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)", – заявили в пресс-службе.

Обыски у руководителя также пока не комментируют и в Закарпатском ОТЦК и СП.

