Самый известный священник Украины с тремя "бронями" получил повестку в ТЦК (фото)

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк признался, что имеет сразу несколько законных оснований для отсрочки от мобилизации, но это не помешало ему получить повестку. Явился ли святой отец в ТЦК — неизвестно, но пока он продолжает активно вести свой блог.

О "броне" Филюк рассказал в интервью Маричке Довбенко. Тогда священнослужитель объяснял, почему не находится на фронте, а уже через некоторое время после записи разговора получил повестку.

Почему священник имеет три "брони"

Алексей Филюк имеет сразу несколько оснований для отсрочки. Священник воспитывает пятерых детей, трое из которых являются несовершеннолетними.

"Я же детей не отдам в приют. Если бы я был сам, то я был бы капелланом и занимался духовной опекой для воинов", — сказал отец, добавив, что и так активно занимается духовной опекой военных.

К тому же, он работает в компании, которая дает официальное бронирование от мобилизации.

"Работаю в агрофирме, где есть бронирование. В храме. Церковь тоже отнесена к критической инфраструктуре. Священники никогда не воевали. Само собой, имею опеку над несовершеннолетними детьми-сиротами. То есть у меня есть три брони. Если бы не было детей, я пошел бы", — ответил Филюк.

Уже после выхода разговора Маричка Довбенко добавила ремарку, что Алексей Филюк получил повестку от ТЦК. Более того, это произошло после похорон погибшего украинского военного.

Священник получил повестку

5 декабря Алексей Филюк опубликовал видео, в котором показал повестку и рассказал, как ее получил. После завершения похорон воина к нему подошли представители ТЦК.

"У меня есть еще повестка в армию. Все. Прощайте дорогая семья, иду защищать Украину. Похоронили воина на площади, а после похорон воина мне вручили повестку. Хейтеры, радуйтесь! Такой день, пусть Бог хранит: посылку украли, повестку получил", — сказал священник.

