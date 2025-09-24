Стал на путь греха: "самый красивый священник" снялся в рекламе и разозлил верующих (фото)

Итальянский священник Альберто Раваньяни, который благодаря своей популярности в социальных сетях привлекает людей к принятию католической веры, оказался в центре скандала. Подписчики раскритиковали его за рекламу спортивных добавок.

32-летний Альберто Раваньяни, священник из Милана (Италия), прославился в 2020 году благодаря видео на YouTube, когда всеми силами пытался поддерживать связь с прихожанами во время пандемии. Его передовой подход принес более 272 тысяч подписчиков в Instagram.

Недавно Раваньяни опубликовал рекламный ролик, где рассказал о своем ежедневном распорядке, выделив время на молитвы, тренировки и семью. В кадре он неожиданно для многих начал рекламировать пищевые добавки. "Молитвы мало", — заявил священник в видео, утверждая, что добавки помогают ему поддерживать энергию.

Неуместная реклама

"Светская" активность вызвала возмущение среди части аудитории. Некоторые подписчики обвинили его в "пересечении границы" между духовной и коммерческой деятельностью.

"Священник должен заниматься чем-то другим. Простите, но я так считаю... Пусть Господь поможет вам почувствовать разницу", — написал один из подписчиков. "Священник, который тратит больше времени на продвижение собственного имиджа, чем на заботу о душах, по сути, перестает им быть. Это не об использовании социальных сетей для евангелизации... Тот, кто счастлив быть священником, не выставляет себя на витрину, как товар", — добавил другой.

Ответ отца

Альберто Раваньяни оправдался, что доход от рекламы идет на нужды прихода. Он сравнил это с другими способами сбора средств: "Попробуйте спросить своего настоятеля, как он собирает деньги для прихода. Фестивали, ярмарки, сотрудничество с местными компаниями и тому подобное. Здесь я делаю то же самое, но онлайн".

На замечание, что можно просто просить пожертвования, Раваньяни ответил: "Я могу попробовать, но представьте только, если бы я попросил пожертвования на покупку камер и создание подкаста? Как, по вашему мнению, отреагировало бы большинство людей? Разве вы не думаете, что меня могли избить, ведь вместо этого я должен отдать деньги бедным и больным?".

Вмешательство епископа

Сообщается, что епархиальный епископ вынес отцу предупреждение, назвав его рекламные интеграции "неуместными" и запретил реализовывать подобные инициативы без разрешения.

