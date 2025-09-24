Став на шлях гріха: "найкрасивіший священник" знявся в рекламі й розлютив вірян (фото)

Італійський священник Альберто Раваньяні, який завдяки своїй популярності в соціальних мережах залучає людей до прийняття католицької віри, опинився в центрі скандалу. Підписники розкритикували його за рекламу спортивних добавок.

32-річний Альберто Раваньяні, священник із Мілана (Італія), прославився у 2020 році завдяки відео на YouTube, коли всіма силами намагався підтримувати зв'язок із парафіянами під час пандемії. Його передовий підхід приніс понад 272 тисяч підписників в Instagram.

Нещодавно Раваньяні опублікував рекламний ролик, де розповів про свій щоденний розпорядок, виокремивши час на молитви, тренування та сім’ю. У кадрі він несподівано для багатьох почав рекламувати харчові добавки. "Молитви замало", — заявив священник у відео, стверджуючи, що добавки допомагають йому підтримувати енергію.

"Світська" активність викликала обурення серед частини аудиторії. Деякі підписники звинуватили його в "перетині межі" між духовною та комерційною діяльністю.

"Священник має займатися чимось іншим. Пробачте, але я так вважаю… Нехай Господь допоможе вам відчути різницю", — написав один із підписників. "Священник, який витрачає більше часу на просування власного іміджу, аніж на піклування про душі, по суті, перестає ним бути. Це не про використання соціальних мереж для євангелізації… Той, хто щасливий бути священником, не виставляє себе на вітрину, як товар", — додав інший.

Альберто Раваньяні виправдався, що дохід від реклами йде на потреби парафії. Він порівняв це з іншими способами збору коштів: "Спробуйте запитати свого настоятеля, як він збирає гроші для парафії. Фестивалі, ярмарки, співпраця з місцевими компаніями тощо. Тут я роблю те ж саме, але онлайн".

Альберто Раваньяні виправдався за свій вчинок Фото: Instagram

На зауваження, що можна просто просити пожертви, Раваньяні відповів: "Я можу спробувати, але уявіть тільки, якби я попросив пожертви на купівлю камер та створення подкасту? Як, на вашу думку, відреагувала б більшість людей? Хіба ви не думаєте, що мене могли побити, бо замість цього я повинен віддати гроші бідним та хворим?".

Повідомляється, що єпархіальний єпископ виніс отцю попередження, назвавши його рекламні інтеграції "недоречними" та заборонив реалізовувати подібні ініціативи без дозволу.

