Ведмедик ціною автівки: у Києві створили композицію з квітів за понад 500 тисяч гривень (відео)

У столичному флористичному магазині Freesia з’явився унікальний ведмедик, повністю зроблений із живих квітів. Вартість композиції вражає — 536 тисяч гривень.

Флористи магазину Freesia вирішили втілити надзвичайний проєкт — створити ведмедика висотою понад 1,5 метри, повністю з живих троянд. Для реалізації ідеї використовували сотні свіжих квітів. Про це стало відомо із соціальних мереж.

Така композиція може стати оригінальним подарунком або прикрасою для особливого заходу. Кожен квітковий ведмедик створюється вручну, а його вартість формується з урахуванням ексклюзивності квітів, трудомісткості роботи та унікального дизайну.

Люди виразили свої враженням від такого подарунку, який хтось отримає, в коментарях:

"Жест гарний. Але навіщо таку кількість гарних квітів приректи на смерть? Я, звісно, не на місці жінки, якій його подарували, але мене б більше вразило, якби ці гроші, наприклад, перевели на потреби притулку для тварин. Але у кожного свої цінності";

"Класно, але за цю суму можна ділянку землі з лісом в 20 км від Києва купити. Думаю, це б вразило сильніше";

"Шкода квітів. Ні в воду поставити, ні помилуватись нормально. Я дуже люблю квіти, будь які. Але оце просто жах";

"Такі гроші можна було потратити більш оригінально";

"Шо не зробиш заради понтів…";

"Таку увагу отримують 1 на млн";

"Дуже красивий подарунок, точно не банальний букет. Уявляю скільки це годин тяжкої роботи над такою великою композицією".

