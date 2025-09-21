Мишка ценой машины: в Киеве создали композицию из цветов за более чем 500 тысяч гривен (видео)

В столичном флористическом магазине Freesia появился уникальный мишка, полностью сделанный из живых цветов. Стоимость композиции впечатляет — 536 тысяч гривен.

Флористы магазина Freesia решили воплотить необычный проект — создать мишку высотой более 1,5 метра, полностью из живых роз. Для реализации идеи использовали сотни свежих цветов. Об этом стало известно из социальных сетей.

Такая композиция может стать оригинальным подарком или украшением для особого мероприятия. Каждый цветочный мишка создается вручную, а его стоимость формируется с учетом эксклюзивности цветов, трудоемкости работы и уникального дизайна.

Реакции людей

Люди выразили свои впечатлением от такого подарка, который кто-то получит, в комментариях:

"Жест хороший. Но зачем такое количество красивых цветов обречь на смерть? Я, конечно, не на месте женщины, которой его подарили, но меня бы больше поразило, если бы эти деньги, например, перевели на нужды приюта для животных. Но у каждого свои ценности";

"Классно, но за эту сумму можно участок земли с лесом в 20 км от Киева купить. Думаю, это бы впечатлило сильнее";

"Жаль цветов. Ни в воду поставить, ни полюбоваться нормально. Я очень люблю цветы, любые. Но это просто ужас";

"Такие деньги можно было потратить более оригинально";

"Что не сделаешь ради понтов...";

"Такое внимание получают 1 на млн";

"Очень красивый подарок, точно не банальный букет. Представляю сколько это часов тяжелой работы над такой большой композицией".

