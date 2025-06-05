Пожелания клиента — закон: в Днепре заказали на подарок букет из куриных лапок (фото)

Коготки на оригинальном элементе букета даже покрасили в розовый цвет. Такой шедевр флористического искусства обошелся заказчику в более чем тысячу гривен.

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Неординарный подарок показали на странице в Instagram, принадлежащей магазинчику, который изготавливает съедобные букеты в Днепре.

Флористка, которая изготавливает съедобные букеты, показала свою работу, которая удивила пользователей. Основой оригинального подарка стали куриные лапки. Десятки лапок погнали с живыми цветами и завернули в подарочную упаковку. Дополнительным акцентом стало то, что коготки на лапках покрасили в розовый цвет.

Мнения в комментариях разошлась. В основном букет восприняли с юмором, а автора похвалили за креативность. Также комментаторы обратили внимание на вероятный запах букета, предложили в следующий раз добавить гребешки петухов и предположили, что подарок предназначен собаке.

Однако автор рассказала, что заказ сделали для кучи. Добавить в букет куриные лапки, по ее словам, было пожеланием клиента. Сама флористка описала свою работу как "незабываемую". Цена этого шедевра — 1200 гривен. Без цветов букет куриных лапок обошелся бы заказчику несколько дешевле — в 750 гривен.

"Ну не смогла я отказать клиенту в таком наслаждении", — призналась владелица магазина, отвечая на комментарий о своих словах в прошлом, что не будет соглашаться на подобные заказы.

Автор подтвердила, что куриные лапки — настоящие. В букет они были добавлены сырыми, поэтому та, кому предназначен подарок, сможет приготовить этот элемент впоследствии на свой вкус.

"А как где без педикюра", — ответила флористка на уточнение, действительно ли на лапках покрасили ногти.

Одна из комментаторов спросила, кому можно подарить такой букет. Владелица магазина объяснила, что главное — иметь желание и чувство юмора. Другие пользователи предложили несколько вариантов — мастеру маникюра или любимой теще. Автор публикации предположила, что теперь делала все.

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