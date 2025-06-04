"Портал в 1990-е годы": девушка превратила свою квартиру в капсулу времени (видео)

25-летняя Джульетта Коэн из США превратила свое современное жилье в квартиру в стиле 90-х. Она показала деревянные шкафы, занавески из бисера, старую бытовую технику и мягкое теплое освещение.

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25-летняя Джульетта Коэн из Вашингтона, округ Колумбия (США), собрала почти полмиллиона просмотров в TikTok после публикации видео, в котором показала свою необычную квартиру — настоящий портал в 1990-е годы. Она показала деревянные шкафы, занавески из бисера, старую бытовую технику и мягкое теплое освещение, будто перенесенное из старых ситкомов.

"Притворяюсь, что живу в 1994 году, чтобы оставаться в здравом уме", — подписала американка видео.

Судя по комментариям, эта идея пришлась по душе многим: зрители поделились теплыми воспоминаниями, сравнивали квартиру с интерьерами из сериала "Друзья", и писали, что им не хватает уюта и простоты той эпохи.

"Вот что я называю домом", "Никакого Instagram, никакого Facebook — только мир", "Честно говоря, я тоже собираюсь сделать ретро-переделку своего дома. Мне надоел 2025 год", — писали они.

Женщина показала деревянные шкафы, занавески из бисера, старую бытовую технику и мягкое теплое освещение Фото: TikTok

Дом, в котором у каждой вещи есть история

В интервью Newsweek Джульетта рассказала, что ее выбор стиля не просто тренд, а способ сохранить связь с женской историей своей семьи.

"Я хотела создать теплое пространство, где каждая вещь — это воспоминание или подарок от бабушки. Я даже нашла под плитой старые чеки за 1999 год", — говорит она.

Издание отмечает, что интерьер действительно пропитан духом прошлого: старинные часы-радио General Electric, кухонные принадлежности Fiesta, сумочка Coach Willis и винтажная мебель, половину которой она нашла буквально на обочине дороги. Коэн признается, что позволить себе новую мебель не могла, и потому обратилась к комиссионкам и уличным находкам. Получившийся интерьер не только стильный, но и глубоко личный.

"Мне нравится, что в моем доме нет нержавейки, нет ощущения стерильности. Это не кабинет врача — это уютное место, в котором хочется остаться", — объясняет она.

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Также стало известно, что девушки обустроили квартиру дешевыми вещами с распродажи. Две сестры из Флориды (США) доказали, что даже с ограниченным бюджетом можно создать стильный интерьер. Их проект на 350 долларов стал вирусным в соцсетях.