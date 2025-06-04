"Портал у 1990-ті роки": дівчина перетворила свою квартиру на капсулу часу (відео)

25-річна Джульєтта Коен зі США перетворила своє сучасне житло на квартиру в стилі 90-х. Вона показала дерев'яні шафи, фіранки з бісеру, стару побутову техніку і м'яке тепле освітлення.

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Вірусне відео з квартирою в стилі 90-х викликало хвилю ностальгії у користувачів TikTok.

25-річна Джульєтта Коен з Вашингтона, округ Колумбія (США), зібрала майже півмільйона переглядів у TikTok після публікації відео, в якому показала свою незвичайну квартиру — справжній портал у 1990-ті роки. Вона показала дерев'яні шафи, фіранки з бісеру, стару побутову техніку і м'яке тепле освітлення, ніби перенесене зі старих ситкомів.

"Прикидаюся, що живу в 1994 році, щоб залишатися при здоровому глузді", — підписала американка відео.

Судячи з коментарів, ця ідея припала до душі багатьом: глядачі поділилися теплими спогадами, порівнювали квартиру з інтер'єрами з серіалу "Друзі", і писали, що їм бракує затишку і простоти тієї епохи.

"Ось що я називаю будинком", "Ніякого Instagram, ніякого Facebook — тільки світ", "Чесно кажучи, я теж збираюся зробити ретро-переробку свого будинку. Мені набрид 2025 рік", — писали вони.

Жінка показала дерев'яні шафи, фіранки з бісеру, стару побутову техніку і м'яке тепле освітлення Фото: TikTok

Дім, у якому у кожної речі є історія

В інтерв'ю Newsweek Джульєтта розповіла, що її вибір стилю не просто тренд, а спосіб зберегти зв'язок з жіночою історією своєї родини.

"Я хотіла створити теплий простір, де кожна річ — це спогад або подарунок від бабусі. Я навіть знайшла під плитою старі чеки за 1999 рік", — каже вона.

Видання зазначає, що інтер'єр дійсно просякнутий духом минулого: старовинний годинник-радіо General Electric, кухонне приладдя Fiesta, сумочка Coach Willis і вінтажні меблі, половину яких вона знайшла буквально на узбіччі дороги. Коен зізнається, що дозволити собі нові меблі не могла, і тому звернулася до комісійних магазинів і вуличних знахідок. Інтер'єр, що вийшов, не тільки стильний, а й глибоко особистий.

"Мені подобається, що в моєму будинку немає нержавійки, немає відчуття стерильності. Це не кабінет лікаря — це затишне місце, в якому хочеться залишитися", — пояснює вона.

Раніше Фокус повідомляв, що господиня будинку вирішила підняти старий килим: те, що вона виявила, приголомшило людей. Ролик з несподіваною знахідкою під зношеним покриттям став не тільки сенсацією в TikTok, а й нагадав про те, які скарби можуть ховатися в старих будинках.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.