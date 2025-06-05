Побажання клієнта — закон: у Дніпрі замовили на подарунок букет з курячих лапок (фото)

Кігтики на оригінальному елементі букета навіть пофарбували у рожевий. Такий шедевр флористичного мистецтва обійшовся замовнику у понад тисячу гривень.

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Неординарний подарунок показали на сторінці в Instagram, що належить крамничці, яка виготовляє їстівні букети у Дніпрі.

Флористка, яка виготовляє їстівні букети, показала свою роботу, яка здивувала користувачів. Основою оригінального подарунка стали курячі лапки. Десятки лапок погнали з живими квітами й загорнули у подарункову упаковку. Додатковим акцентом стало те, що кігтики на лапках пофарбували в рожевий колір.

Думки у коментарях розійшлася. Здебільшого букет сприйняли з гумором, а авторку похвалили за креативність. Також коментатори звернули увагу на ймовірний запах букета, запропонували наступного разу додати гребінці півнів та припустили, що подарунок призначений собаці.

Однак авторка розповіла, що замовлення зробили для купи. Додати у букет курячі лапки, з її слів, було побажанням клієнта. Сама флористка описала свою роботу як "незабутню". Ціна цього шедевру — 1200 гривень. Без квітів букет курячих лапок обійшовся б замовнику дещо дешевше — у 750 гривень.

"Ну не змогла я відмовити клієнту у такій насолоді", — зізналась власниця крамниці, відповідаючи на коментар про свої слова у минулому, що не погоджуватиметься на подібні замовлення.

Авторка підтвердила, що курячі лапки — справжні. У букет вони були додані сирими, тож та, кому призначений подарунок, зможе приготувати цей елемент згодом на свій смак.

"А як де без педикюру", — відповіла флористка на уточнення, чи дійсно на лапках пофарбували нігті.

Одна з коментаторок запитала, кому можна подарувати такий букет. Власниця крамниці пояснила, що головне — мати бажання та почуття гумору. Інші користувачі запропонували кілька варіантів — майстру манікюру або улюбленій тещі. Авторка публікації припустила, що тепер робила все.

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