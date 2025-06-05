"Все переплутали": родичі самі спекли торт для брата, але щось пішло не так (фото)

Дівчина, яку звуть Меган, разом із братом хотіла прикрасити торт до дня народження свого родича, але все пішло не за планом. На жаль, під час створення напису вони припустились прикрої помилки.

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Ролик, що вперше з'явився у TikTok, вже зібрав понад 9 мільйонів переглядів.

На відео можна побачити, як Меган демонструє акуратно прикрашений торт, утім все псує один момент — невдала спроба написати ім’я іменинника. На десерті з’являється фраза "Happy Birthday Patrik", але кулінар вирішив, що останню літеру потрібно виправити.

Епічна помилка

"Ми можемо це виправити. Я перетворю цю букву К на Р", — впевнено сказав хлопець і взявся за їстівний гель, розпочавши редагування просто на очах у глядачів.

Однак результат виявився ще смішнішим: "Happy Birthday Patrir". Реакція Меган не забарилася: "Тепер там написано Patrir. О, там же має бути С", — каже вона й сміється з того, що в них вийшло.

Торт на день народження з помилкою Фото: TikTok

Дівчина з гумором вказала в описі до відео: "Написання імені Патрік може бути складним".

Реакція користувачів мережі

Користувачі TikTok почали активно коментувати ролик, перетворивши помилку на мем:

"Якщо ваш інший брат кровний, то він цього не помітить", — пожартував один із глядачів;

"З днем народження, Patrir", — додав інший.

"Я б перевірив будинок на витік газу", — зіронізував ще один користувач;

"Дитинство вашого брата явно було веселим", — підсумував наступний юзер.

Публіка загалом відреагувала на побачене з посмішкою. Дехто зауважив, що звичайна родинна сцена може обернутися вірусним хітом, що подарує гарний настрій мільйонам людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Великій Британії журналістка спробувала щастя з популярним рестораном, попросивши безплатну їжу, але отримала відмову. У закладі дали чітко зрозуміти, що незалежно від того, якою б ти не був впливовою людиною, тобі все одно доведеться оплачувати рахунок.

Чоловік з провінції Сичуань, що на південному заході Китаю, зробив своїй коханій пропозицію руки й серця, заховавши золоту каблучку в торт. Голодна дівчина швидко з'їла десерт та розкусила обручку.

Крім того, хлопець здивував кохану вибором торта на річницю. У коментарях пишуть, що у нього "біда з почуттям гумору".