"Все перепутали": родственники сами испекли торт для брата, но что-то пошло не так (фото)

Девушка, которую зовут Меган, вместе с братом хотела украсить торт ко дню рождения своего родственника, но все пошло не по плану. К сожалению, при создании надписи они допустили досадную ошибку.

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Ролик, впервые появившийся в TikTok, уже собрал более 9 миллионов просмотров.

На видео можно увидеть, как Меган демонстрирует аккуратно украшенный торт, впрочем все портит один момент — неудачная попытка написать имя именинника. На десерте появляется фраза "Happy Birthday Patrik", но кулинар решил, что последнюю букву нужно исправить.

Эпическая ошибка

"Мы можем это исправить. Я превращу эту букву К в Р", — уверенно сказал парень и взялся за съедобный гель, приступив к редактированию прямо на глазах у зрителей.

Однако результат оказался еще смешнее: "Happy Birthday Patrir". Реакция Меган не заставила себя ждать: "Теперь там написано Patrir. О, там же должно быть С", — говорит она и смеется над тем, что у них получилось.

Торт на день рождения с ошибкой Фото: TikTok

Девушка с юмором указала в описании к видео: "Написание имени Патрик может быть сложным".

Реакция пользователей сети

Пользователи TikTok начали активно комментировать ролик, превратив ошибку в мем:

"Если ваш другой брат кровный, то он этого не заметит", — пошутил один из зрителей;

"С днем рождения, Patrir", — добавил другой.

"Я бы проверил дом на утечку газа", — иронизирует еще один пользователь;

"Детство вашего брата явно было веселым", — подытожил следующий юзер.

Публика в целом отреагировала на увиденное с улыбкой. Некоторые заметили, что обычная семейная сцена может обернуться вирусным хитом, который подарит хорошее настроение миллионам людей.

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