"Беда с чувством юмора": парень удивил любимую выбором торта на годовщину (фото)

Художница Джина Шух частично парализована, но не теряет оптимизма и жизнерадостности. Она регулярно делится в социальных сетях моментами из своей повседневной жизни.

Related video

Мужчина купил странный торт для своей возлюбленной на 21-ю годовщину несчастного случая, который сломал ей жизнь: женщина получила серьезную травму шеи, прыгнув в бассейн. Этот неоднозначный поступок вызвал шквал обсуждения в Instagram.

В вирусном видео художница Джина Шух из Аризоны (США) рассказала подписчикам, что ее парень, которого зовут Кори, купил десерт через несколько часов после того, как она предложила отпраздновать годовщину того ужасного дня.

"Мой парень пришел с тортом. О, Боже мой! Он удивительный. Я хочу прикоснуться к нему, но не хочу портить. Делай, что хочешь. Надо это заморозить", — сказала автор видео и затем повернула камеру, чтобы показать торт во всей его красе (десерт оформлен как бассейн, из которого торчат женские ноги).

Художница частично парализована, но не теряет оптимизма и жизнерадостности. Она часто делится в социальных сетях моментами из своей повседневной жизни.

"Я известна своим черным юмором, но не могу поверить, что он это сделал. Сказала, что было бы круто съесть торт накануне вечером в 21:50, а он сделал это на следующий день", — рассказывает Джина.

С момента публикации это видео лайкнули более 39 тысяч раз. Многие юзеры оставили комментарии, но не все они были позитивными.

"У того мужчины беда с чувством юмора";

"Люди без чувства юмора — горе в семье";

"Это тот тип партнера, который вам нужен. Иногда смех — это ключ к исцелению";

"Это, пожалуй, самый милый торт и самый отвратительный одновременно".

Кстати, не так давно Джина также вызвала резонанс, рассказав о тяжелом положении людей с инвалидностью в своем штате. Американка выступила в инвалидной коляске с лозунгом "Я никуда не баллотируюсь". Она объяснила, что этим трюком хотела привлечь внимание политиков к таким людям, как она.

Ранее Фокус писал, как 36-летняя австралийская кондитерша Скай Бейли, которая занимается выпеканием десертов с оригинальным оформлением, удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала неоднозначную реакцию у клиентов. По словам Бейли, торт с индивидуальным оформлением на 30-летие сына заказала его мать.

Кроме того, блогерша Хриси из американского штата Теннесси раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн). Расстроенная клиентка призналась, что не сдерживала своих эмоций и разочарования перед пекарем. Хотя ее критические замечания были услышаны и приняты с пониманием, но без должной реакции.