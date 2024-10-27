"Біда з почуттям гумору": хлопець здивував кохану вибором торта на річницю (фото)

Художниця Джина Шух частково паралізована, але не втрачає оптимізму та життєрадісності. Вона регулярно ділиться в соціальних мережах моментами зі свого повсякденного життя.

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Чоловіка купив дивний торт для своєї коханої на 21-шу річницю нещасного випадку, який зламав їй життя: жінка отримала серйозну травму шиї, стрибнувши в басейн. Цей неоднозначний вчинок викликав шквал обговорення в Instagram.

У вірусному відео художниця Джина Шух з Аризони (США) розповіла підписникам, що її хлопець, якого звуть Корі, купив десерт через кілька годин після того, як вона запропонувала "відсвяткувати" річницю того жахливого дня.

"Мій хлопець прийшов з тортом. О, Боже мій! Він дивовижний. Я хочу доторкнутися до нього, але не хочу псувати. Роби, що хочеш. Треба це заморозити", — сказала авторка відео й потім повернула камеру, щоб показати торт у всій його красі (десерт оформлений як басейн, з якого стирчать жіночі ноги).

Художниця частково паралізована, але не втрачає оптимізму та життєрадісності. Вона часто ділиться в соціальних мережах моментами зі свого повсякденного життя.

"Я відома своїм чорним гумором, але не можу повірити, що він це зробив. Сказала, що було б круто з'їсти торт напередодні ввечері о 21:50, а він зробив це наступного дня", — розповідає Джина.

З моменту публікації це відео вподобали понад 39 тисяч разів. Багато хто залишив коментарі, але не всі вони були схвальними.

"У того чоловіка біда з почуттям гумору";

"Люди без почуття гумору – горе в сім’ї";

"Це той тип партнера, який вам потрібен. Іноді сміх — це ключ до зцілення";

"Це, мабуть, наймиліший торт і найогидніший водночас".

До речі, не так давно Джина викликала хвилю резонансу, висвітливши важке становище людей з інвалідністю у своєму штаті. Американка виступила в інвалідному візку з гаслом "Я нікуди не балотуюся". Вона пояснила, що цей трюк мав на меті привернути увагу політиків до таких людей, як вона.

Раніше Фокус писав, як 36-річна австралійська кондитерка Скай Бейлі, яка займається випіканням десертів з оригінальним оформленням, здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась фотографіями кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes в Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів. За словами Бейлі, торт з індивідуальним оформленням на 30-річчя сину замовила його матір.

Крім того, блогерка Хрісі з американського штату Теннессі розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). Засмучена клієнтка зізналась, що не стримувала своїх емоцій та розчарування перед пекарем. Хоча її критичні зауваження були почуті й прийняті з розумінням, але без належної реакції.