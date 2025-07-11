Человека-паука с букетом видели на многоэтажке в Одессе (видео)

В одном из микрорайонов Одессы местные жители сняли мужчину в костюме Человека-паука. С помощью специального снаряжения он пытался доставить букет красных роз.

Related video

Жители ЖК "Одиссей" в Одессе стали свидетелями необычного зрелища: мужчина в костюме Спайдермена пытался забраться в окно жилого дома. При нем был большой букет красных роз. Видео появилось в Telegram-канале "Одесса Инфо".

Человек-паук карабкался по стене дома в Одессе

На кадрах видно, как "супергерой" сначала поднялся на нужный этаж, а затем при помощи специального альпинистского снаряжения поднял к себе букет красных роз и начал пробираться к окну квартиры.

Появление мужчина в костюме супергероя Marvel вызвало море эмоций у детей, которые наблюдали за его подъемом по стене дома с улицы. Кто-то даже переживал и кричал: "Спускайся".

В итоге "Человек-паук" вручил букет адресату через окно, как и задумывалось.

По всей вероятности, это был курьер цветочного магазина, который доставляет букеты таким оригинальным способом. Но соответствует ли такое предположение действительности, не известно.

А в Лондоне представители правоохранительных органов в костюмах человека-летучей мыши Бэтмена и его напарника Робина провели операцию по поимке "наперсточников" на Вестминстерском мосту.

В Перу двое правоохранителей из спецотряда Национальной полиции переоделись в костюмы Дэдпула и Росомахи, чтобы задержать наркоторговцев. Благодаря своей изобретательности полиция обнаружила и изъяла 4 тысячи пакетиков с запрещенными веществами.