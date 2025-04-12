Полицейские в костюмах Бэтмена и Робина провели успешную операцию под прикрытием (видео)

Представители правоохранительных органов Лондона в костюмах человека-летучей мыши Бэтмена и его напарника Робина провели операцию по поимке "наперсточников" на Вестминстерском мосту.

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Об этом пишет издание Independent.

Полиция, ответственная за обеспечение общественного порядка на территории Большого Лондона опубликовала видео, на котором двое сотрудников в костюмах супергероев пробираются сквозь толпу людей на центральном лондонском мосту, и ловят подозреваемых.

Отмечается, что сотрудники полиции решили применить креативный подход после того, как местный криминальный элемент начал узнавать их издалека.

Вестминстерский мост находится всего в нескольких шагах от здания парламента, поэтому там всегда много мошенников и аферистов, которые "охотятся" на наивных туристов.

Как стало известно, что один из арестованных "наперсточников" был признан судом виновным и оштрафован на 925 фунтов стерлингов, то есть чуть более 50 тысяч гриввен. Второй из злоумышленников был осужден в заочно, поскольку был выпущен под залог, но покинул страну и не явился в суд.

Напомним, в Перу двое правоохранителей из спецотряда Национальной полиции переоделись в костюмы Дэдпула и Росомахи, чтобы задержать наркоторговцев. Благодаря своей изобретательности полиция обнаружила и изъяла 4 тысячи пакетиков с запрещенными веществами.

Также Фокус писал, что лейтенант Джонатан Озол из Сан-Франциско (США) в костюме петуха патрулировал оживленный перекресток. Полицейский надел такой экстравагантный наряд, чтобы продемонстрировать, как много водителей не замечают на дороге пешеходов, даже таких ярких и заметных, как он.