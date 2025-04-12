Поліцейські в костюмах Бетмена і Робіна провели успішну операцію під прикриттям (відео)

Представники правоохоронних органів Лондона в костюмах людини-кажана Бетмена і його напарника Робіна провели операцію із затримання "наперсткарів" на Вестмінстерському мосту.

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Про це пише видання Independent.

Поліція, відповідальна за забезпечення громадського порядку на території Великого Лондона, опублікувала відео, на якому двоє співробітників у костюмах супергероїв пробираються крізь натовп людей на центральному лондонському мосту, і ловлять підозрюваних.

Зазначається, що співробітники поліції вирішили застосувати креативний підхід після того, як місцевий кримінальний елемент почав помічати їх здалеку.

Вестмінстерський міст розташований неподалік від будівлі парламенту, тому там завжди багато шахраїв та аферистів, які "полюють" на наївних туристів.

Як стало відомо, що одного із заарештованих "наперсткарів" суд визнав винним і оштрафував на 925 фунтів стерлінгів, тобто трохи більше ніж на 50 тисяч гривень. Другого зі зловмисників засудили заочно, оскільки його випустили під заставу, але він залишив країну і не з'явився до суду.

Нагадаємо, у Перу двоє правоохоронців зі спецзагону Національної поліції переодягнулися в костюми Дедпула і Росомахи, щоб затримати наркоторговців. Завдяки своїй винахідливості поліція виявила та вилучила 4 тисячі пакетиків із забороненими речовинами.

Також Фокус писав, що лейтенант Джонатан Озол із Сан-Франциско (США) в костюмі півня патрулював жваве перехрестя. Поліцейський одягнув таке екстравагантне вбрання, щоб продемонструвати, як багато водіїв не помічають на дорозі пішоходів, навіть таких яскравих і помітних, як він.