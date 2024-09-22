"Воно того варте": лейтенант у костюмі півня ловив на перехресті порушників ПДР (фото, відео)

Закон вимагає від водіїв зупинятися перед пішоходами, які переходять дорогу у відповідному місці. На диво, багато автомобілістів навпаки тиснуть на газ.

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Лейтенант Джонатан Озол з Сан-Франциско (США) відмовився від кашкета та значка на користь надувного костюма півня, розфарбованого у всі кольори веселки. Правоохоронця в незвичному образі помітили під час патрулювання жвавого перехрестя. Про це пише видання SF Gate.

Джонатан одягнув яскраве вбрання, щоб продемонструвати, як багато водіїв не дають дорогу пішоходам — навіть таким яскравим та помітним, як він у цьому чудернацькому костюмі.

Повідомляється, що ця акція стала однією з п'яти, які місцевий департамент поліції провів за останні пів року в рамках профілактики ДТП. Правоохоронці переходять різні перехрестя в яскравих костюмах, зокрема єдинорога та великого птаха з "Вулиці Сезам", щоб провчити порушників правил дорожнього руху.

Закон штату вимагає від водіїв зупинятися перед пішоходами, які виходять на перехід у відповідному місці. На диво, багато автомобілістів навпаки тиснув на газ, а деякі під'їжджали надто близько до розмітки. Кожен, хто порушував правила, отримував штраф до 400 доларів.

"Якщо ви не бачите когось у костюмі гігантської курки, значить, у нас дійсно проблема", — каже Озол.

Правоохоронці прагнуть знизити рівень ДТП Фото: SF Gate

У департаменті збилися з рахунку, скільки водіїв провалили тест: протягом перших 30 хвилин зловили вісьмох порушників. А в рамках попередніх рейдів було виписано від 30 до 40 штрафів.

Ця безглузда акція, схоже, має позитивний вплив. Принаймні, поки поліціанти в костюмах несуть службу.

"Водії стають більш свідомими та обізнаними. Якщо вдасться врятувати бодай одне життя, значить, воно того варте", — підсумовує лейтенант Озол.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що молодий поліціант здивував своїх колег дивним захопленням. Як з’ясувалося, він є частиною субкультури та ідентифікує себе поза роботою як кота. Колеги дізналися про таємне хобі молодого офіцера на початку цього року, й це викликало справжній ажіотаж.

А от японець на ім'я Токо витратив два мільйони єн (15 тисяч доларів) на неймовірно реалістичний костюм собаки породи коллі, який для нього пошили на замовлення. Нещодавно чоловіка помітили на вулиці з другом, який "живе" в костюмі хаскі.