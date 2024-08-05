"Тепер їх двоє": хлопець, який вирішив стати собакою, знайшов собі друга хаскі (відео)

Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього улюбленця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

Related video

Японець на ім'я Токо витратив два мільйони єн (15 тисяч доларів) на неймовірно реалістичний костюм собаки породи коллі, який для нього пошили на замовлення. Нещодавно він був помічений на вулиці з другом, який "живе" в костюмі хаскі. Про це стало відомо з нового відео, яким Токо поділився на YouTube.

Хлопець грав у різні ігри зі своїм новим приятелем, одягненим у дуже реалістичний костюм хаскі.

Блогер, відомий під ніком Токо, вперше потрапив у заголовки газет, коли заявив про своє бажання жити як собака. Японець викладав незвичайні відео, на яких сам поводиться по-собачому, прогулюється вулицями і його гладять перехожі. Одного разу він навіть запевняв дитину, що не кусається. Токо навіть подружився з деякими собаками, хоча вони ставилися до нього з підозрою.

Японець викладав незвичайні відео, на яких сам поводиться по-собачому Фото: Daily Mail

Після тривалого періоду мовчання в соціальних мережах "людина-собака" знову з'явилася, цього разу з "волохатим другом". В останньому відео Токо грає в перетягування каната і танцює з людиною в костюмі собаки хаскі. Раніше японець із гордістю продемонстрував своє перше інтерв'ю в образі тварини іспанському міжнародному інформаційному агентству EFE.

"Із самого дитинства я хотів змін. Коли я одягаю костюм, я почуваюся щасливим, тому що мої мрії збуваються", — сказав Токо.

Глядачі були приємно здивовані знайомством "хаскі та коллі".

"Тепер це не "Я хочу бути твариною", а "Ми хочемо бути тваринами", "Тепер їх двоє?", "Обожнюю нового хаскі", "Це виходить з-під контролю. Тепер їх двоє", "Це так мило, я радий, що у вас є друг хаскі, який поділяє ваші інтереси", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка кинула аспірантуру заради сім'ї, отримала докторський ступінь у 98 років. Розмарі Фаулер було 22 роки, коли вона відкрила частинку, що розпадається на три півонії. Пізніше її назвали каон.

Також стало відомо, що 72-річна бабуся перевіряє американські гірки на екстремальність. За роки своєї кар'єри Джекі Сміт стала першою жінкою, яка вступила в команду парашутного полку Британської армії і отримала престижний червоний берет Парашутного полку.