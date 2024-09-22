"Оно того стоило": лейтенант в костюме петуха ловил на перекрестке нарушителей ПДД (фото, видео)

Закон требует от водителей останавливаться перед пешеходами, которые переходят дорогу в соответствующем месте. На удивление, многие автомобилисты наоборот давили на газ.

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Лейтенант Джонатан Озол из Сан-Франциско (США) отказался от фуражки и значка в пользу надувного костюма петуха, раскрашенного во все цвета радуги. Правоохранителя в необычном образе заметили во время патрулирования оживленного перекрестка. Об этом пишет издание SF Gate.

Джонатан надел яркий наряд, чтобы продемонстрировать, как много водителей не дают дорогу пешеходам — даже таким ярким и заметным, как он в этом причудливом костюме.

Сообщается, что эта акция стала одной из пяти, которые местный департамент полиции провел за последние полгода в рамках профилактики ДТП. Правоохранители переходят различные перекрестки в ярких костюмах, в частности единорога и большой птицы из "Улицы Сезам", чтобы проучить нарушителей правил дорожного движения.

Закон штата требует от водителей останавливаться перед пешеходами, которые выходят на переход в соответствующем месте. На удивление, многие автомобилисты наоборот давили на газ, а некоторые подъезжали слишком близко к разметке. Каждый, кто нарушал правила, получал штраф до 400 долларов.

"Если вы не видите кого-то в костюме гигантской курицы, значит, у нас действительно проблема", — говорит Озол.

Правоохранители стремятся снизить уровень ДТП Фото: SF Gate

В департаменте сбились со счета, сколько водителей провалили тест: в течение первых 30 минут поймали восьмерых нарушителей. А в рамках предыдущих рейдов было выписано от 30 до 40 штрафов.

Эта бессмысленная акция, похоже, имеет положительное влияние. По крайней мере, пока полицейские в костюмах несут службу.

"Водители становятся более сознательными и осведомленными. Если удастся спасти хотя бы одну жизнь, значит, она того стоит", — заключает лейтенант Озол.

Напомним, ранее Фокус писал, что молодой полицейский удивил своих коллег странным увлечением. Как выяснилось, он является частью субкультуры и идентифицирует себя вне работы как кота. Коллеги узнали о тайном хобби молодого офицера в начале этого года, и это вызвало настоящий ажиотаж.

А вот японец по имени Токо потратил два миллиона иен (15 тысяч долларов) на невероятно реалистичный костюм собаки породы колли, который для него сшили на заказ. Недавно мужчину заметили на улице с другом, который "живет" в костюме хаски.