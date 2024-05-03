Называет себя пушистиком: коп в свободное от работы время переодевается в кота (фото)

Коллеги узнали о тайном хобби молодого офицера в начале этого года, и это вызвало настоящий ажиотаж.

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Молодой полицейский удивил своих коллег странным увлечением. Как выяснилось, он стал частью субкультуры и идентифицирует себя вне работы как кота. Об этом пишет издание Daily Mail Australia.

20-летний полицейский из Южной Австралии, имя которого не называется, принадлежит к субкультуре "фурри", которые идентифицируют себя с животными, часто переодеваясь в костюмы котов. В основном это молодежь, но есть и те, кому 70 и 80 лет.

Правоохранитель работает в одном из отделений Аделаиды. Коллеги узнали о его тайном хобби в начале года, и это вызвало настоящий ажиотаж.

"Полиция стремится обеспечить инклюзивность и безопасность на рабочем месте для всех сотрудников. Они могут в любой момент сообщить, как следует их идентифицировать. На данный момент мы не знаем никого, кто бы назвал себя пушистиком", — заявил представитель отделения.

Эксперт Шэрон Робертс приравнивает принадлежность к этому сообществу к фанатам футбольных клубов, которых объединяет общий интерес.

"К тому же мы обнаружили, что более 70% "фурри" идентифицируют себя как ЛГБТК+, а более 25% имеют разнообразную гендерную идентичность", — утверждает Робертс.

Член субкультуры "фурри" Фото: Liverpool Echo

Кстати, мода на "фурри" началась в 1980-х годах, но с тех пор стала популярной по всему миру. Сторонники такого образа жизни обожают антропоморфных животных, подобных тем, что появляются в фильмах и видеоиграх Диснея. Участники субкультуры утверждают, что их часто неправильно понимают.

"Моя пушистая субличность создана в честь моего умершего пса. Он был непоседливым, веселым и любящим. Каждый раз, когда надеваю костюм, чувствую себя немного им. В реальной жизни я довольно спокойный парень, а надевая костюм, получаю удовольствие от вечеринок", — рассказал один из участников субкультуры, которого называют Бандит.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Японии любитель собак, который прославился в интернете своим желанием "стать животным", вышел на улицу в костюме колли стоимостью более 12 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, за два года черная собака по кличке Бастер полностью побелела из-за витилиго — заболевания, вследствие которого кожа (или шерсть) теряют свой естественный пигмент.