Називає себе пухнастиком: коп у вільний від роботи час переодягається у кота (фото)

Колеги дізналися про таємне хобі молодого офіцера на початку цього року, й це викликало справжній ажіотаж.

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Молодий поліціант здивував своїх колег дивним захопленням. Як з’ясувалося, він є частиною субкультури та ідентифікує себе поза роботою як кота. Про це пише видання Daily Mail Australia.

20-річний поліціант з Південної Австралії, ім'я якого не називається, належить до субкультури "фуррі", які ідентифікують себе з тваринами, часто переодягаючись у костюми котів. Переважно це молодь, але є й ті, кому 70 і 80 років.

Правоохоронець працює в одному з відділків Аделаїди. Колеги дізналися про його таємне хобі на початку цього року, й це викликало справжній ажіотаж.

"Поліція прагне забезпечити інклюзивність і безпеку на робочому місці для всіх співробітників. Вони можуть у будь-який момент повідомити, як слід їх ідентифікувати. Наразі ми не знаємо нікого, хто б назвав себе пухнастиком", — заявив представник відділку.

Експертка Шерон Робертс прирівнює приналежність до цієї спільноти до фанатів футбольних клубів, яких об’єднує спільний інтерес.

"До того ж ми виявили, що понад 70% фуррі ідентифікують себе як ЛГБТК+, а понад 25% мають різноманітну гендерну ідентичність", — стверджує пані Робертс.

Член субкультури "фуррі" Фото: Liverpool Echo

До речі, мода на "фуррі" почалася в 1980-х роках, але звідтоді набула популярності по усьому світі. Прихильники такого способу життя обожнюють антропоморфних тварин, подібних до тих, що з'являються у фільмах та відеоіграх Діснея. Учасники субкультури стверджують, що їх часто неправильно розуміють.

"Моя хутряна субособистість створена на честь мого померлого пса. Він був непосидючим, веселим та люблячим. Кожного разу, коли той вдягаю костюм, відчуваю себе трохи ним. У реальному житті я досить спокійний хлопець, а вдягаючи костюм, отримую задоволення від вечірок", — розповів один з учасників субкультури, якого називають Бандит.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Японії любитель собак, який прославився в інтернеті своїм бажанням "стати твариною", вийшов на вулицю в костюмі коллі вартістю понад 12 тисяч фунтів стерлінгів.

Крім того, за два роки чорний собака по кличці Бастер повністю побілів через вітиліго — захворювання, внаслідок якого шкіра (або шерсть) втрачають свій природний пігмент.