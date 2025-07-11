Людину-павука з букетом бачили на багатоповерхівці в Одесі (відео)

В одному з мікрорайонів Одеси місцеві жителі зняли чоловіка в костюмі Людини-павука. За допомогою спеціального спорядження він намагався доставити букет червоних троянд.

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Мешканці ЖК "Одіссей" в Одесі стали свідками незвичайного видовища: чоловік у костюмі Спайдермена намагався забратися у вікно житлового будинку. При ньому був великий букет червоних троянд. Відео з'явилося в Telegram-каналі "Одеса Інфо".

Людина-павук дерся по стіні будинку в Одесі

На кадрах видно, як "супергерой" спочатку піднявся на потрібний поверх, а потім за допомогою спеціального альпіністського спорядження підняв до себе букет червоних троянд і почав пробиратися до вікна квартири.

Поява чоловіка в костюмі супергероя Marvel викликала море емоцій у дітей, які спостерігали за його підйомом стіною будинку з вулиці. Хтось навіть переживав і кричав: "Спускайся".

У підсумку "Людина-павук" вручив букет адресату через вікно, як і замислювалося.

Цілком ймовірно, це був кур'єр квіткового магазину, який доставляє букети в такий оригінальний спосіб. Але чи відповідає таке припущення дійсності, не відомо.

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