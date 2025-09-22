Українка купила сумку за 80 тисяч гривень: тепер з неї сміється весь інтернет (фото)

Модниця показала на камеру, що за короткий час сталось з її аксесуаром. Вона стверджує, що сумочка оригінальна й придбана в одному з надійних магазинів, тому питання насамперед до виробника.

Українка звернулась до своїх підписників, поскаржившись на погану якість сумочки від відомого бренду. Ціна обновки — 80 тисяч гривень. Вона стверджує, що річ за всіма ознаками нагадує підробку — деякі деталі повідлітали, а фарба відлущується. Детальніше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Тут у нас все стерлося. Тут оця біда відлетіла. Це взагалі має отам причіплюватися. Подивіться! Ну, це якийсь прикол? Сумка за 80 тисяч гривень. У мене все чорне на руках від цієї сумки. Вона виглядає, як якась нещасна найдешевша паль за три копійки. Все стерлося. Образливо. Я вам скажу, образливо. Це немаленькі гроші. І куди мені тепер з нею йти. Хіба фурнітуру переробляти", — зазначила дівчина у кадрі.

Глядачі почали активно обговорювати побачене.

"У мене сумка і за 400 грн такого немає";

"То з тих магазинів, що блогери за гроші рекламують?";

"От вам оригінал, купили б за 3 копійки, то не так образливо було б";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"У мене така сама, але я купляла в Парижі. Якість звісно не така як у вас, думаю, не оригінал";

"А здати по гарантії назад в магазин не варіант? На такі речі, якщо вони дорогі, має бути довга гарантія".

Одна з учасниць обговорення знайшла сумку цього бренду на китайському сайті. Там фігурує відносно символічна сума. "Співчуваю", — коротко прокоментувала вона над скриншотом. Інші користувачі мережі почали жартувати, насміхаючись над авторкою ролика.

Сумка на китайському сайті Фото: TikTok

Відео за короткий ча зібрало понад дві тисячі вподобайок, сотні коментарів, репостів та інших реакцій.

