Украинка купила сумку за 80 тысяч гривен: теперь над ней смеется весь интернет (фото)

Модница показала на камеру, что за короткое время произошло с ее аксессуаром. Она утверждает, что сумочка оригинальная и приобретена в одном из надежных магазинов, поэтому вопрос прежде всего к производителю.

Украинка обратилась к своим подписчикам, пожаловавшись на плохое качество сумочки от известного бренда. Цена обновки — 80 тысяч гривен. Она утверждает, что вещь по всем признакам напоминает подделку — некоторые детали отлетали, а краска отшелушивается. Подробнее об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

"Здесь у нас все стерлось. Здесь эта беда отлетела. Это вообще должно там прицепляться. Посмотрите! Ну, это какой-то прикол? Сумка за 80 тысяч гривен. У меня все черное на руках от этой сумки. Она выглядит, как какая-то несчастная самая дешевая паль за три копейки. Все стерлось. Обидно. Я вам скажу, оскорбительно. Это немаленькие деньги. И куда мне теперь с ней идти. Разве фурнитуру переделывать", — отметила девушка в кадре.

Зрители начали активно обсуждать увиденное.

"У меня сумка и за 400 грн такого нет";

"Это из тех магазинов, что блогеры за деньги рекламируют?";

"Вот вам оригинал, купили бы за 3 копейки, то не так обидно было бы";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"У меня такая же, но я покупала в Париже. Качество, конечно, не такое, как у вас, думаю, не оригинал";

"А сдать по гарантии обратно в магазин не вариант? На такие вещи, если они дорогие, должна быть длинная гарантия".

Одна из участниц обсуждения нашла сумку этого бренда на китайском сайте. Там фигурирует относительно символическая сумма. "Сочувствую", — коротко прокомментировала она над скриншотом. Другие пользователи сети начали шутить, насмехаясь над автором ролика.

Сумка на китайском сайте Фото: TikTok

Видео за короткое время собрало более двух тысяч лайков, сотни комментариев, репостов и других реакций.

