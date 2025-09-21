Женщина бросила работу, чтобы бесплатно жить на круизном лайнере (фото)

Ирландка Меган Макгиннесс поделилась в социальных сетях подробностями своей жизни на круизном лайнере, где она живет вместе со своим мужем. У женщины нет постоянной работы, — она бесплатно живет и питается на судне. Это вызвало настоящий шок среди ее подписчиков.

Меган, которая путешествует с круизной компанией Holland America на лайнере MS Koningsdam, уже посетила Аляску, Карибский бассейн, Гавайи, Французскую Полинезию и Мексику. Туристка объяснила, что такая возможность появилась благодаря ее прошлому опыту, пишет The Sun.

"12 лет назад я получила работу в SPA на борту круизных лайнеров. Плавала по всему миру и провела лучшие пять лет своей жизни, когда мне было чуть за 20", — рассказывает Меган.

Именно во время работы она встретила своего будущего мужа Марвина, который является офицером по безопасности на судне. Пара решила, что Меган уволится, станет его женой и партнершей на борту.

Жизнь на лайнере

На вопрос о том, сколько стоит такая жизнь, Меган откровенно ответила: "Вы меня возненавидите, но я не плачу за еду и проживание. Единственное, на что трачусь, — это билеты на самолет до корабля и обратно. На борту я могу бесплатно завтракать, обедать и ужинать".

Кроме бесплатного питания и проживания, Меган также получает скидки на алкогольные напитки и товары в магазинах на судне. Однако жизнь на лайнере имеет и свои недостатки.

Меган Макгиннесс живет с мужем на судне Фото: TikTok

"Понятно, что больше всего я скучаю по друзьям и семье", — призналась она.

Меган отметила, что хоть она и не работает, ей доступны развлечения как для гостей, так и для членов экипажа: "У меня есть лучшее из обоих миров. Я могу участвовать во всех мероприятиях для экипажа, посещать их бар, вечеринки и активности, а также делать все то, что доступно гостям".

Реакция сети

Видео Меган в TikTok набрало более 31 тысячи просмотров. Пользователи сети были поражены рассказом и оставили множество положительных комментариев.

"Так интересно. У тебя есть все лучшее из обоих миров. Плюс вы можете быть вместе — это беспроигрышный вариант", — написал один из комментаторов.

"Звучит так весело", — добавил другой.

"Я бы хотел работать на корабле", — написал еще один зритель.

Круизный лайнер стал для ирландки настоящим домом Фото: TikTok

