Жінка покинула роботу, щоб безплатно жити на круїзному лайнері (фото)

Ірландка Меган Макгіннесс поділилася у соціальних мережах подробицями свого життя на круїзному лайнері, де вона мешкає разом зі своїм чоловіком. У жінки немає постійної роботи, — вона безплатно живе та харчується на судні. Це викликало справжній шок серед її підписників.

Меган, яка подорожує з круїзною компанією Holland America на лайнері MS Koningsdam, вже відвідала Аляску, Карибський басейн, Гаваї, Французьку Полінезію та Мексику. Туристка пояснила, що така можливість з'явилася завдяки її минулому досвіду, пише The Sun.

"12 років тому я отримала роботу в SPA на борту круїзних лайнерів. Плавала по всьому світу і провела найкращі п'ять років свого життя, коли мені було трохи за 20", — розповідає Меган.

Саме під час роботи вона зустріла свого майбутнього чоловіка Марвіна, який є офіцером з безпеки на судні. Пара вирішила, що Меган звільниться, стане його дружиною й партнеркою на борту.

Життя на лайнері

На запитання про те, скільки коштує таке життя, Меган відверто відповіла: "Ви мене зненавидите, але я не плачу за їжу та проживання. Єдине, на що витрачаюсь, — це квитки на літак до корабля і назад. На борту я можу безплатно снідати, обідати та вечеряти".

Окрім безплатного харчування та проживання, Меган також отримує знижки на алкогольні напої та товари в магазинах на судні. Однак життя на лайнері має і свої недоліки.

Меган Макгіннесс живе з чоловіком на судні Фото: TikTok

"Зрозуміло, що найбільше я сумую за друзями та родиною", — зізналася вона.

Меган зазначила, що хоч вона і не працює, їй доступні розваги як для гостей, так і для членів екіпажу: "У мене є найкраще з обох світів. Я можу брати участь у всіх заходах для екіпажу, відвідувати їхній бар, вечірки та активності, а також робити все те, що доступно гостям".

Реакція мережі

Відео Меган у TikTok набрало понад 31 тисячу переглядів. Користувачі мережі були вражені розповіддю і залишили безліч позитивних коментарів.

"Так цікаво. У тебе є все найкраще з обох світів. Плюс ви можете бути разом — це безпрограшний варіант", — написав один із коментаторів.

"Звучить так весело", — додав інший.

"Я б хотів працювати на кораблі", — написав ще один глядач.

Круїзний лайнер став длі ірландки справжнім домом Фото: TikTok

