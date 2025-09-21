Украинка в Занзибаре сделала фото с местными: женщина представить не могла, чем они занимаются

Путешественница Оля Кучмий, путешествуя в Занзибар, сделала серию аутентичных кадров на морском побережье вместе с местными мужчинами-масаями в традиционной одежде. Позже она узнала их секрет, от которого холодеет сердце.

Женщина регулярно делиться интересными роликами из своих путешествий. В одном из крайних видео, которое стало популярным в сети, она рассказала о романтических услугах, которые предоставляют туристам масаи. Парни предлагают иностранцам уединиться и приятно провести время вместе. Каким был ее опыт, — читайте далее в материале Фокуса.

"Я была, мягко говоря, в шоке и перестала общаться с масаями, когда узнала их секрет. И почему они вообще здесь? На первый взгляд, кажется, что это просто остров, пляжи, океан, кокосы. А если я вам скажу, что для некоторых туристов — это совсем другой all inclusive. Видите этих парней в цветных накидках? Они здесь не просто так, это не фотозона и не сувенир. Это местный тур для туристов 18+. Совершенно особенный. Некоторые едут сюда именно за этим. Поверьте, вечера на Занзибаре имеют свою программу, а иногда даже групповую", — рассказывает украинка за кадром.

По ее словам, такая услуга обойдется в четыре доллара, а также еда. "Да, и это их вся работа", — подытожила автор видео.

Зрители в комментариях не сдерживали себя в оценках. Некоторые заметили, что такие отношения могут закончиться рядом венерических заболеваний.

"Рассадник инфекционных болезней типа ВИЧ или СПИД";

"4 доллара за ночь? Очень выгодно свозить их к бабе — посадить, а потом собрать картошку, еще и баба будет кормить так, как ни одна туристка никогда не накормит";

"Теперь, когда мне будут говорить: "Ну, и останешься сама с котами". Я буду отвечать: "4 бакса я даже с пенсии найду";

"Бабушка из европейской страны такого жеребчика там с собой водила — у меня челюсть отпала";

Видео Ольги Кучмий быстро собрало почти полмиллиона просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций от пользователей сети.

