"Второй Чернобыль": мужчина показал, в каком состоянии сейчас известный украинский курорт у моря

Мужчина, которого зовут Александр, проехался на своем автомобиле по некогда популярному в Украине курорту Коблево в Николаевской области. Вследствие полномасштабного вторжения РФ этот регион превратился в пустыню, где почти нет туристов.

Водитель снял курортную зону на свой телефон, продемонстрировав, что сейчас происходит в селе вблизи морского побережья. Он называет населенный пункт не иначе, как "вторым Чернобылем". Действительно ли это так, — подробности узнавал Фокус.

"Второй Чернобыль. Заброшенные базы отдыха, где всегда не хватало места. Аквапарк "Орбита", наверное, не работает, а вот аквапарк "Коблево" — работает. За некоторыми базами еще следят как-то, убирают, а некоторые просто заброшены. Там уже жизни нет. Выхода к морю нет вообще", — говорит автор за кадром под аккомпанемент песни Numb культовой группы Linkin Park.

Мужчина продемонстрировал пустые улицы с поросшей на тротуарах травой. Вдоль дороги виднеются преимущественно старые заборы, за которыми нет ни души. Заведения питания, магазинчики и сувенирные киоски также закрылись. Большие рекламные площади на билбордах также никому не нужны.

В комментариях разгорелась настоящая дискуссия. Некоторые зрители скептически отнеслись к показанному, отметив, что сравнение с Чернобылем неудачное.

"Автор, а при чем здесь Чернобыль?" — поинтересовалась зрительница Леся;

"Да, а чего бросили? В Одессе движ Париж, а это через несколько км, там же нет войны, могли бы работать себе", — пишет следующий зритель;

"Посмотри на Крым-2025. Там вообще людей нет, пустые пляжи Ялты и Судака", — добавил еще один;

"А почему? Не пойму, это же не оккупированные территории? На оккупированных все работает", — поинтересовался комментатор, подписанный как "Назар";

Елена Ларина призвала: "Люди перестаньте ныть, хотим вернуть все как было, тогда быстренько пошли задонатили 100 грн на любой сбор. И все будет Украина!".

Ролик Александра с надписью "Коблево, или то что от него осталось" меньше чем за сутки собрал сотни тысяч просмотров, лайков и комментариев и продолжает распространяться по сети.

