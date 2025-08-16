"Другий Чорнобиль": чоловік показав, в якому стані зараз відомий український курорт біля моря

Чоловік, якого звуть Олександр, проїхався на своєму автомобілі колись популярним в Україні курортом Коблево у Миколаївській області. Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ цей регіон перетворився на пустелю, де майже немає туристів.

Related video

Водій зняв курортну зону на свій телефон, продемонструвавши, що зараз відбувається у селі поблизу морського узбережжя. Він називає населений пункт не інакше, як "другим Чорнобилем". Чи справді це так, — подробиці дізнавався Фокус.

Другий Чорнобиль

"Другий Чорнобиль. Покинуті бази відпочинку, де завжди не вистачало місця. Аквапарк "Орбіта", напевно, не працює, а от аквапарк "Коблево" — працює. За деякими базами ще слідкують якось, прибирають, а деякі просто занехаяні й закинуті. Там уже життя немає. Виходу до моря немає взагалі", — каже автор за кадром під акомпанемент пісні Numb культового гурту Linkin Park.

Чоловік продемонстрував пусті вулиці з порослою на тротуарах травою. Вздовж дороги видніються переважно старі паркани, за якими немає ані душі. Заклади харчування, магазинчики та сувенірні кіоски також позачинялися. Великі рекламні площі на білбордах також нікому не потрібні.

Що пишуть глядачі?

У коментарях розгорілась справжня дискусія. Деякі глядачі скептично поставились до показаного, зауваживши, що порівняння з Чорнобилем невдале.

"Авторе, а до чого тут Чорнобиль?" — поцікавилась глядачка Леся;

"Так, а чого кинули ? В Одесі двіж Париж, а це через кілька км, там же нема війни, могли б працювати собі", — пише наступний глядач;

"Подивися на Крим-2025. Там взагалі людей немає, порожні пляжі Ялти і Судака", — додав ще один;

Коблево стає пусткою Фото: TikTok Коблево стає пусткою Фото: TikTok

"А чому? Не зрозумію, це ж не окуповані території? На окупованих все працює", — поцікавився коментатор, підписаний як "Назар";

Олена Ларіна закликала: "Люди перестаньте нити, хочемо повернути все як було, тоді швиденько пішли задонатили 100 грн на будь-який збір. І все буде Україна!".

Ролик Олександра з написом "Коблево, чи те що від нього залишилося" менше ніж за добу зібрав сотні тисяч переглядів, вподобайок та коментарів й продовжує ширитись мережею.

