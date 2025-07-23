"Боже, яке свинство": мати шістьох дітей зайняла найкращі місця біля води, а потім пішла гуляти

29-річна мати шістьох дітей Стефані з Великої Британії розлютила користувачів соцмереж, продемонструвавши, як вранці завбачливо "резервує" шезлонги, а потім їде на весь день відпочивати у місто.

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У своєму ролику туристка продемонструвала неоднозначну стратегію резервування місць біля басейну в готелі на курорті Лас-Пальмасі (Іспанія). Це відео зібрало понад 120 тисяч переглядів й викликало хвилю обурення.

"Перш за все, необхідно зарезервувати наші шезлонги біля басейну. Ми приїхали великою родиною, тому повинні бути там рано", — розповіла Стефані своїм підписникам.

Однак замість того, щоб скористатися басейном, родина одразу поїхала снідати в місто, залишивши рушники на шезлонгах. Після "чудового" англійського сніданку мати пішла по магазинах, поки її рушники заважали іншим відпочивальникам біля басейну.

Лише після повернення з поїздки родина нарешті скористалася своїми шезлонгами.

Критика з боку глядачів

Підписники розкритикували Стефані за таку "недобросовісну" поведінку.

"Не можу повірити, що ти резервуєш шезлонги, а потім йдеш", — прокоментував один глядач;

Інший написав: "Навіщо резервувати шезлонги, якщо ти їдеш на весь день?";

Третій запропонував готелям вжити заходів проти такої поведінки: "Всі готелі повинні робити так само. Через 30 хвилин відсутності на шезлонзі рушники забираються, і їх отримують інші люди";

"Боже, яке свинство", — зазначила ще одна користувачка.

Цей інцидент знову порушив проблему туристичного етикету, яка регулярно підіймається на курортах по всьому світу.

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