Матір бере на "шведський стіл" свої лоточки: вона довела, що має на це повне право (фото)

Британка поділилася своїм методом, як заощадити на готельних обідах під час відпустки. Цей простий лайфхак передається у її родині з покоління в покоління.

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Мама двох дітей Нікола Льюїс з Великої Британії розповіла в Instagram, що вже багато років практикує простий спосіб економії під час відпустки. Після сніданку в ресторані при готелі вона повертається за додатковою порцією їжі, але не для того, щоб її відразу з'їсти.

"Я беру ще одну тарілку, вибираю свіжі булочки, сир, шинку, салат і додаю фрукти, — все це для обіду", — пояснює жінка свою стратегію.

Вона стверджує, що це їхня сімейна традиція: "Зростаючи, я спостерігала, як мама і тато тихо намащували булочки маслом і загортали їх у серветки, щоб покласти в пляжну сумку або рюкзак. Пізніше, сидячи на піску або на лавці в парку, ми їли ці булочки на обід".

Туристка зберігає лоточки з продуктовими запасами у мініхолодильнику в готельному номері.

Спаковує їжу відкрито

"Я не нагрібаю купу їжі на тарілку і не йду з жменями випічки. Готую бутерброди за своїм столом і упаковую їх у багаторазові пакети для сендвічів та лоточки, які приношу з дому", — пояснює матір.

За її словами, це дозволяє заощадити відчутну суму на обіди: "Коли у вас двоє дітей, які просять перекуси уже через годину після того, як наїлися в буфеті, — це справжній порятунок".

Нікола Льюїс бере з собою їжу зі "шведського столу" Фото: Instagram

Однак її рішення поділитися досвідом в соціальних мережах викликало неоднозначну реакцію. "Тисячі людей похвалили мою ідею. Багато хто зізнався, що робив те ж саме — ховав банани в пляжні сумки або наповнював термос кавою з готелю. Інші натомість звинувачував у крадіжці", — згадує жінка про реакцію аудиторії.

Відповідь на критику

У відповідь на звинувачення Нікола заявляє: "Ніколи не брала більше, ніж ми могли б з'їсти. Завжди поважаю персонал та інших гостей […] Це не крадіжка — я вже заплатила за їжу, і замість того, аби не дати їй пропасти, використовую більш ефективно […] Мова не про скнарість, а про те, щоб максимально використовувати те, що перед вами".

Нікола впевнена, що не порушує закон Фото: Instagram

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