Мать берет на "шведский стол" свои лоточки: она доказала, что имеет на это полное право (фото)

Британка поделилась своим методом, как сэкономить на гостиничных обедах во время отпуска. Этот простой лайфхак передается в ее семье из поколения в поколение.

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Мама двоих детей Никола Льюис из Великобритании рассказала в Instagram, что уже много лет практикует простой способ экономии во время отпуска. После завтрака в ресторане при отеле она возвращается за дополнительной порцией еды, но не для того, чтобы ее сразу съесть.

"Я беру еще одну тарелку, выбираю свежие булочки, сыр, ветчину, салат и добавляю фрукты, — все это для обеда", — объясняет женщина свою стратегию.

Она утверждает, что это их семейная традиция: "Вырастая, я наблюдала, как мама и папа тихо намазывали булочки маслом и заворачивали их в салфетки, чтобы положить в пляжную сумку или рюкзак. Позже, сидя на песке или на скамейке в парке, мы ели эти булочки на обед".

Туристка хранит лоточки с продуктовыми запасами в мини-холодильнике в гостиничном номере.

Упаковывает еду открыто

"Я не нагребаю кучу еды на тарелку и не иду с горстями выпечки. Готовлю бутерброды за своим столом и упаковываю их в многоразовые пакеты для сэндвичей и лоточки, которые приношу из дома", — объясняет мать.

По ее словам, это позволяет сэкономить ощутимую сумму на обеды: "Когда у вас двое детей, которые просят перекусы уже через час после того, как наелись в буфете, — это настоящее спасение".

Никола Льюис берет с собой еду со "шведского стола" Фото: Instagram

Однако ее решение поделиться опытом в социальных сетях вызвало неоднозначную реакцию. "Тысячи людей похвалили мою идею. Многие признались, что делали то же самое — прятали бананы в пляжные сумки или наполняли термос кофе из отеля. Другие взамен обвиняли в краже", — вспоминает женщина о реакции аудитории.

Ответ на критику

В ответ на обвинения Никола заявляет: "Никогда не брала больше, чем мы могли бы съесть. Всегда уважаю персонал и других гостей [...] Это не воровство — я уже заплатила за еду, и вместо того, чтобы не дать ей пропасть, использую более эффективно [...] Речь не о скупости, а о том, чтобы максимально использовать то, что перед вами".

Никола уверена, что не нарушает закон Фото: Instagram

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