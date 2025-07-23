"Боже, какое свинство": мать шестерых детей заняла лучшие места у воды, а потом пошла гулять
29-летняя мать шестерых детей Стефани из Великобритании разозлила пользователей соцсетей, продемонстрировав, как утром предусмотрительно "резервирует" шезлонги, а потом едет на весь день отдыхать в город.
В своем ролике туристка продемонстрировала неоднозначную стратегию резервирования мест у бассейна в отеле на курорте Лас-Пальмасе (Испания). Это видео собрало более 120 тысяч просмотров и вызвало волну возмущения.
"Прежде всего, необходимо зарезервировать наши шезлонги возле бассейна. Мы приехали большой семьей, поэтому должны быть там рано", — рассказала Стефани своим подписчикам.
Однако вместо того, чтобы воспользоваться бассейном, семья сразу поехала завтракать в город, оставив полотенца на шезлонгах. После "замечательного" английского завтрака мать пошла по магазинам, пока ее полотенца мешали другим отдыхающим у бассейна.
Только после возвращения из поездки семья наконец воспользовалась своими шезлонгами.
Критика со стороны зрителей
Подписчики раскритиковали Стефани за такое "недобросовестное" поведение.
- "Не могу поверить, что ты резервируешь шезлонги, а потом уходишь", — прокомментировал один зритель;
- Другой написал: "Зачем резервировать шезлонги, если ты едешь на весь день?";
- Третий предложил отелям принять меры против такого поведения: "Все отели должны делать так же. Через 30 минут отсутствия на шезлонге полотенца убираются, и их получают другие люди";
- "Боже, какое свинство", — отметила еще одна пользовательница.
Этот инцидент снова поднял проблему туристического этикета, которая регулярно поднимается на курортах по всему миру.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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