"Боже, какое свинство": мать шестерых детей заняла лучшие места у воды, а потом пошла гулять

29-летняя мать шестерых детей Стефани из Великобритании разозлила пользователей соцсетей, продемонстрировав, как утром предусмотрительно "резервирует" шезлонги, а потом едет на весь день отдыхать в город.

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В своем ролике туристка продемонстрировала неоднозначную стратегию резервирования мест у бассейна в отеле на курорте Лас-Пальмасе (Испания). Это видео собрало более 120 тысяч просмотров и вызвало волну возмущения.

"Прежде всего, необходимо зарезервировать наши шезлонги возле бассейна. Мы приехали большой семьей, поэтому должны быть там рано", — рассказала Стефани своим подписчикам.

Однако вместо того, чтобы воспользоваться бассейном, семья сразу поехала завтракать в город, оставив полотенца на шезлонгах. После "замечательного" английского завтрака мать пошла по магазинам, пока ее полотенца мешали другим отдыхающим у бассейна.

Только после возвращения из поездки семья наконец воспользовалась своими шезлонгами.

Критика со стороны зрителей

Подписчики раскритиковали Стефани за такое "недобросовестное" поведение.

"Не могу поверить, что ты резервируешь шезлонги, а потом уходишь", — прокомментировал один зритель;

Другой написал: "Зачем резервировать шезлонги, если ты едешь на весь день?";

Третий предложил отелям принять меры против такого поведения: "Все отели должны делать так же. Через 30 минут отсутствия на шезлонге полотенца убираются, и их получают другие люди";

"Боже, какое свинство", — отметила еще одна пользовательница.

Этот инцидент снова поднял проблему туристического этикета, которая регулярно поднимается на курортах по всему миру.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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