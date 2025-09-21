Українка в Занзібарі зробила фото з місцевими: жінка уявити не могла, чим вони займаються

Мандрівниця Оля Кучмій, подорожуючи в Занзібар, зробила серію автентичних кадрів на морському узбережжі разом з місцевими чоловіками-масаями в традиційному одязі. Пізніше вона дізналась їхній секрет, від якого холоне серце.

Жінка регулярно ділитися цікавими роликами зі своїх подорожей. В одному з крайніх відео, яке стало популярним у мережі, вона розповіла про романтичні послуги, які надають туристам масаї. Хлопці пропонують іноземцям усамітнитися й приємно провести час разом. Яким був її досвід, — читайте далі в матеріалі Фокуса.

"Я була, м’яко кажучи, в шоці й перестала спілкуватися з масаями, коли дізналась їхній секрет. І чому вони взагалі тут? На перший погляд, здається, що це просто острів, пляжі, океан, кокоси. А якщо я вам скажу, що для деяких туристів — це зовсім інший all inclusive. Бачите цих хлопців у кольорових накидках? Вони тут не просто так, це не фотозона і не сувенір. Це місцевий тур для туристів 18+. Зовсім особливий. Дехто їде сюди саме за цим. Повірте, вечори на Занзібарі мають свою програму, а іноді навіть групову", — розповідає українка за кадром.

За її словами, така послуга обійдеться в чотири долари, а також їжа. "Так, і це їхня вся робота", — підсумувала авторка відео.

Глядачі у коментарях не стримували себе в оцінках. Дехто зауважив, що такі стосунки можуть закінчитися низкою венеричних захворювань.

"Розсадник інфекційних хвороб типу ВІЛ або СНІД";

"4 долари за ніч? Дуже вигідно звозити їх до баби — посадити, а потім зібрати картоплю, ще й баба буде годувати так, як жодна туристка ніколи не нагодує";

"Тепер, коли мені будуть казати: "Ну, і лишишся сама з котами". Буду відповідати: "4 бакси я навіть з пенсії знайду";

"Бабулічка з європейської країни такого жеребчика там з собою водила — в мене щелепа відпала";

Відео Ольги Кучмій швидко зібрало майже пів мільйона переглядів, безліч коментарів, репостів та інших реакцій від користувачів мережі.

