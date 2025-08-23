Тропічний острів "точно як Мальдіви", але набагато дешевший: про які суми мова (фото)

Екзотичний відпочинок на Філіппінах може обійтися в дуже розумний бюджет, якщо підійти до відпустки уважно. Захоплюючі краєвиди, кришталево чиста вода, білі піщані пляжі — ось деякі з головних складових відпустки мрії на Палавані.

Цей прихований скарб Південно-Східної Азії не такий відомий, як Мальдіви, але дуже схожий. Населення тут не так багато — усього 74 особи на квадратний кілометр, а сам острів має довжину 425 км при ширині 8-40 км. Про це пише Daily Mail.

Що подивитися на Палавані

На острові розташоване диво природи та об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — підземна річка Пуерто-Принцеса — найдовша підземна річка в Азії та друга за довжиною у світі. Палаван також може похвалитися прекрасними кораловими рифами та є популярним місцем для підводного плавання та дайвінгу.

Неподалік розташований Національний морський парк "Риф Туббатаха" — ще один об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглася первоздана тропічна природа, заради якої сюди і їдуть туристи.

Експерт з Experience Travel Group каже: "Палаван має унікальне поєднання природної краси, пригод та доступності".

Острів Палаван Фото: Getty Images

"Мандрівники можуть насолоджуватися багатьма тими ж враженнями, що й на Мальдівах, такими як незаймані пляжі та бірюзова вода, але за значно меншу ціну. Це стає все більш популярним серед мандрівників, які хочуть відчути тропічний рай, не витрачаючи надмірних коштів", — зазначив експерт.

З огляду на велику кількість природних крас, які можна знайти на Мальдівах, Палаван є гарною альтернативою, і поїздка туди коштує набагато дешевше.

Ціни на Палавані

Ніч у готелі на цій прихованій перлині Філіппін може коштувати близько 50 фунтів стерлінгів (близько 2 700 грн), залежно від району. Тим часом багато варіантів проживання на Мальдівах коштують від 300 до 400 фунтів стерлінгів за ніч (16-22 тисяч грн).

Хоча й на Палавані немає всього, що пропонують Мальдіви, як-от знамениті вілли над водою. Любителям водних розваг тут запропонують дайвінг, снорклінг, поїздки в каное та багато іншого.

На Палавані немає вілл над водою, проте природа острова точно здивує Фото: Getty Images

Обидва острови, Палаван та Мальдіви, мають схожу температуру в найспекотніший місяць, квітень, від +20 до +30 градусів.

Для того, щоб дістатися до Палавану, зазвичай потрібен переліт з Маніли до Пуерто-Принцеси або аеропорту Ель-Нідо, що займає від однієї до двох годин. Крім того, є варіант дістатися поромом, що може зайняти близько 13 годин.

Велике місто на території острову одне — Пуерто-Принцеса. Саме тут є всілякі музеї, можливості орендувати авто, вирушити на екскурсії.

